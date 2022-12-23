Гендиректор «Ахмата» будет выступать за переход в Азию на Исполкоме РФС

Генеральный директор «Ахмата» высказал позицию клуба по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола:

«Ахмат» скорее за переход в Азию или против? «Ахмат» смотрит не скорее, а «за». Судя по всему, в Европу нас в ближайшее время не пустят. А в очереди стоять мы не должны. Клубам нужно с кем-то соревноваться. Мы будем поддерживать эту позицию.