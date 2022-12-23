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Гендиректор «Ахмата» будет выступать за переход в Азию на Исполкоме РФС

сегодня, 12:22

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказал позицию клуба по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола:

«Ахмат» скорее за переход в Азию или против? «Ахмат» смотрит не скорее, а «за». Судя по всему, в Европу нас в ближайшее время не пустят. А в очереди стоять мы не должны. Клубам нужно с кем-то соревноваться. Мы будем поддерживать эту позицию.

Сегодня состоится заседание исполкома РФС, на котором обсудят возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола из-за запрета российским командам выступать на соревнованиях под эгидой УЕФА.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:06
Ахмат последний (и единственный) раз соревновался в Еврокубках в 2004 году, и следующее попадание в какой либо клубный турнир им не скоро светит. Вопрос - какая им разница, где НЕ ИГРАТЬ - в Европе или в Азии.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:51
А зачем нам в Азию,не надо этого делать.
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