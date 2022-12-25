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Люка Эрнандес ведёт переговоры о новом контракте с «Баварией»

вчера, 12:21

Защитник Люка Эрнандес продолжит выступать за «Баварию».

Мюнхенский клуб готовит предложение по новому контракту для француза. Эту информацию подтвердил директор команды Хасан Салихамиджич:

Переговоры с агентами Эрнандеса идут очень хорошо, он несет в себе ген «Баварии». Его будущее в «Баварии», в этом нет никаких сомнений.

В нынешнем сезоне Люка Эрнандес провёл 11 матчей за мюнхенский клуб, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. Его текущий контракт с «Баварией» заканчивается летом 2024 года.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:51
Тут похоже всё очевидно - договорятся.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:40
Пусть ведет. Нам до лампочки Ильича!
Гость
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