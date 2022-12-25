«Ливерпуль» обозначил своей целью продление контракта с Фирмино

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сегодня, 00:40

«Ливерпуль» намерен сохранить в своём составе нападающего .

«Красные» собираются уделить первоочередное внимание продлению контракта с бразильцем. «Ливерпуль» не хочет потерять форварда бесплатно летом 2023 года, когда его соглашение с клубом закончиться.

В нынешнем сезоне Фирмино провёл 21 матч за «Ливерпуль», записав на свой счёт 9 голов и 4 результативные передачи. Роберто перешёл в стан «красных» в 2015 году из «Хоффенхайма» за 41 млн евро.