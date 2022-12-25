«Ливерпуль» обозначил своей целью продление контракта с Фирмино

«Ливерпуль» намерен сохранить в своём составе нападающего Роберто Фирмино.
«Красные» собираются уделить первоочередное внимание продлению контракта с бразильцем. «Ливерпуль» не хочет потерять форварда бесплатно летом 2023 года, когда его соглашение с клубом закончиться.
В нынешнем сезоне Фирмино провёл 21 матч за «Ливерпуль», записав на свой счёт 9 голов и 4 результативные передачи. Роберто перешёл в стан «красных» в 2015 году из «Хоффенхайма» за 41 млн евро.
Каждый раз видя его, сожалению, что он не в МЮ.
Это, такой редкий игрок, умеющий найти выход из самоц сложно ситуации. А ты посмотри, какой объём работы он проворачивает!
Тите очень ошибся, что не взял его.
Каждый раз видя его, сожалению, что он не в МЮ.
Это, такой редкий игрок, умеющий найти выход из самоц сложно ситуации. А ты посмотри, какой объём работы он проворачивает!
Тите очень ошибся, что не взял его.