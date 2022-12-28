Агбонлахор назвал условие, при котором Поттера могут уволить из «Челси»

Экс-футболист «Астон Виллы» высказался об игре «Челси» под руководством .

Для «Челси» победа над «Борнмутом» была необходима. Турнирная таблица показывает, что они отстают от «Арсенала» на 16 очков, а это недопустимо. Они отстают от «Тоттенхэма» на шесть баллов, «Фулхэм» отстаёт от них на два пункта. Вчера они были обязаны победить, поскольку, если бы этого не произошло, они рисковали бы не попасть в итоге в первую шестерку, не говоря уже о первой четверке.

Попасть в четвёрку лучших по итогам сезона — большое достижение для каждой команды, кроме, может быть, «Манчестер Сити». Это невероятно. Мне кажется, что если «Челси» не завершит сезон в топ-4, то Грэм Поттер может быть уволен.