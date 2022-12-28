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Агбонлахор назвал условие, при котором Поттера могут уволить из «Челси»

вчера, 18:23

Экс-футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался об игре «Челси» под руководством Грэма Поттера.

Для «Челси» победа над «Борнмутом» была необходима. Турнирная таблица показывает, что они отстают от «Арсенала» на 16 очков, а это недопустимо. Они отстают от «Тоттенхэма» на шесть баллов, «Фулхэм» отстаёт от них на два пункта. Вчера они были обязаны победить, поскольку, если бы этого не произошло, они рисковали бы не попасть в итоге в первую шестерку, не говоря уже о первой четверке.

Попасть в четвёрку лучших по итогам сезона — большое достижение для каждой команды, кроме, может быть, «Манчестер Сити». Это невероятно. Мне кажется, что если «Челси» не завершит сезон в топ-4, то Грэм Поттер может быть уволен.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:29
Да сейчас такая конкуренция, тем более команду почти заново строят, за что увольнять? После зимних/летних трансферов ещё сезон минимум дать, чтобы тренерская мысль прослеживалась и командная химия, иначе все это приведёт к «федунству» в Челси
azkan
azkan
вчера в 20:15
Судя по увольнению Тухеля, Тодду по фиг на деньги, в любой момент могут уволить не моргнув глазом.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:50
В любой момент могут уволить.
Гость
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