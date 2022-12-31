Ван Дейк: «Мы — семья, готовы поддержать Гакпо, несмотря ни на что»

Защитник «Ливерпуля» высказался о новичке команды .

Надеюсь, он поможет нашей команде. Это добротный футболист, неплохой парень. Я знаю, каково переходить в январе.

Ему нужно время, и я уверен, что болельщики «Ливерпуля» наберутся терпения. Мы — семья, и готовы поддержать его, несмотря ни на что.

Мой вклад в то, что я убедил его перейти «Ливерпуль», преувеличен. Да, у нас был разговор, и могу сказать только хорошее. Я честно отвечал на вопросы, которые он задавал. Я очень рад, что он пришел к нам.