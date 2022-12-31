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Ван Дейк: «Мы — семья, готовы поддержать Гакпо, несмотря ни на что»

сегодня, 15:14

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о новичке команды Коди Гакпо.

Надеюсь, он поможет нашей команде. Это добротный футболист, неплохой парень. Я знаю, каково переходить в январе.

Ему нужно время, и я уверен, что болельщики «Ливерпуля» наберутся терпения. Мы — семья, и готовы поддержать его, несмотря ни на что.

Мой вклад в то, что я убедил его перейти «Ливерпуль», преувеличен. Да, у нас был разговор, и могу сказать только хорошее. Я честно отвечал на вопросы, которые он задавал. Я очень рад, что он пришел к нам.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:19
Поддержка обязательно нужна для новичков.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:44
Переход Гакпо в Ливерпуль это конечно усиление для клуба.
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