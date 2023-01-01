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Модрич отклонил выгодные предложения ради продления контракта с «Реалом»

вчера, 19:16

37-летний хавбек «Реала» Лука Модрич отклонил два выгодных предложения от клубов из Саудовской Аравии и США ради того, чтобы продолжить выступать за мадридскую команду.

Контракт хорвата истекает ближайшим летом, и игрок надеется продлить его еще на один сезон. Именно по этой причине недавно Модрич ответил отказом на возможность заработать серьезные деньги в менее сильных чемпионатах.

«Реал» пока не предложил Модричу новый договор, но ожидается, что когда дело дойдет до переговоров, то проблем у сторон не возникнет.

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31 декабря 2022
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 00:46, ред.
Погоди, погоди... Давай по порядку:

1. "Хави с Иньестой действительно не такие. Когда почувствовали что уже не могут конкурировать за место в родной команде - честно сказали что уходят зарабатывать напоследок."

Ну и кто в МЮ у Роналду конкурентом был на позиции цн и сейчас ЕСТЬ ? Чёто я не наблюдаю этого чудо-джокера из рукава Тен Хага, который способен закатить более 20-ти банок за сезон.

2. "Ушли уважаемыми людьми, до начала следующего сезона а не после полугода издевательств над командой и болельщиками. Не кричали что они все еще величайшие и их устроит только Лига чемпионов. Не забивали на действующий контракт, не шастали по всем командам Европы выпрашивая место. Не плевались 77м напоследок."

Когда вокруг всё хорошо (как у Хави и Иньесты в Барселоне), тогда ВСЕ (подавляющая часть) ведут себя нормально. Рулил бы в Барселоне коуч, который поступает по-свински и держит в кармане кукиш (как голландец), ещё вопрос как Хави с Иньестой уходили бы.

3. "И на сборной паразитировать не стали. "

))) Это вообще, конечно, мысль - туши свет. Ты хоть про отбор Португалии на мундиаль в теме, не? Кто там на ком "паразитировал" ?!
John 5mith
John 5mith ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:21
Хави с Иньестой действительно не такие. Когда почувствовали что уже не могут конкурировать за место в родной команде - честно сказали что уходят зарабатывать напоследок. Ушли уважаемыми людьми, до начала следующего сезона а не после полугода издевательств над командой и болельщиками. Не кричали что они все еще величайшие и их устроит только Лига чемпионов. Не забивали на действующий контракт, не шастали по всем командам Европы выпрашивая место. Не плевались 77м напоследок. И на сборной паразитировать не стали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:08
Хорошо хоть Хави с Иньестой не такие !!!
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:02
Признаю, моя ошибка. Нет других. Один Роналду такой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
"Одни идут на понижение зарплаты, чтобы остаться в топ клубе и играть на высоком уровне, типа Модрича и Ибрагимовича. А другие ведут себя как балласт."

ДругиЕ - это кто, если не секрет ? Неужто твои любимые хавбеки Хави с Иньестой ?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:37
Модрич сделал для себя правильный выбор, хочет подольше играть в топ-клубе, быть в форме, выступать дальше в сборной, и это в 37 лет. Хотя он далеко на внешность не является хваленным атлетом как нарцисс, который сбежал к арабам за огромные деньги, будто у него их мало.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 21:44
Ну если Роналду ближе к штрафной может только включаться и забивать на ближнем востоке это одно, а Модрич в силу темпа на ближнем востоке и США просто перестанет быть полезным , так как к евро 2024 уже не будет делать тот объём работы к которому привык в Реале. Ну вот после Евро может присоединиться к Рону с контрактом на 2 года
Roman73
Roman73
вчера в 20:50
Лука -- приличный человек .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:13
Думаю ему конечно лучше там оставаться, там ему найдут должность по окончании
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:12
Легенда мадридского Реала, в числа crème de la crème всех футболистов что когда-либо играли за Реал Мадрид, по моему мнению. Уверен что и Лука и Карим Бензема завершат карьеру в королевском клубе Испании.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:30, ред.
Модрич отклонил выгодные предложения ради продления контракта с «Реалом».

Модрич один из самых интересных и лучших игроков Реала за последние годы. Модрич находится в королевском клубе с 2012 года и является его неотъемлемой частью. Рабочая лошадка по прозвищу "пони" ! И это говорит о многом.

Его работоспособность и КПД в Реала одно из самых лучших за последние десять лет. И наврядли он захочет уйти из-за денег в какой-то другой клуб, тем более что ему уже 37 лет, а смена клубной прописки ничего не сулит хорошего в таком возрасте.

Правильное решение, остаться в Реале, и достойно уйти с уважением уже на пенсию. В любом случае пожелаю ему только Удачи в Реале.
Elliada
Elliada
вчера в 19:25
Одни идут на понижение зарплаты, чтобы остаться в топ клубе и играть на высоком уровне, типа Модрича и Ибрагимовича. А другие ведут себя как балласт
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:20
Позиция Луки достойна уважения - хочет ещё поиграть на высоком уровне.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:18
Ему уже не резон бегать, если Реал контракт предлагает.
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