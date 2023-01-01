Модрич отклонил выгодные предложения ради продления контракта с «Реалом».

1672589785

вчера, 19:16

37-летний хавбек «Реала» отклонил два выгодных предложения от клубов из Саудовской Аравии и США ради того, чтобы продолжить выступать за мадридскую команду.

Контракт хорвата истекает ближайшим летом, и игрок надеется продлить его еще на один сезон. Именно по этой причине недавно Модрич ответил отказом на возможность заработать серьезные деньги в менее сильных чемпионатах.

«Реал» пока не предложил Модричу новый договор, но ожидается, что когда дело дойдет до переговоров, то проблем у сторон не возникнет.