Модрич отклонил выгодные предложения ради продления контракта с «Реалом».

37-летний хавбек «Реала» Лука Модрич отклонил два выгодных предложения от клубов из Саудовской Аравии и США ради того, чтобы продолжить выступать за мадридскую команду.
Контракт хорвата истекает ближайшим летом, и игрок надеется продлить его еще на один сезон. Именно по этой причине недавно Модрич ответил отказом на возможность заработать серьезные деньги в менее сильных чемпионатах.
«Реал» пока не предложил Модричу новый договор, но ожидается, что когда дело дойдет до переговоров, то проблем у сторон не возникнет.
Модрич один из самых интересных и лучших игроков Реала за последние годы. Модрич находится в королевском клубе с 2012 года и является его неотъемлемой частью. Рабочая лошадка по прозвищу "пони" ! И это говорит о многом.
Его работоспособность и КПД в Реала одно из самых лучших за последние десять лет. И наврядли он захочет уйти из-за денег в какой-то другой клуб, тем более что ему уже 37 лет, а смена клубной прописки ничего не сулит хорошего в таком возрасте.
Правильное решение, остаться в Реале, и достойно уйти с уважением уже на пенсию. В любом случае пожелаю ему только Удачи в Реале.
Модрич один из самых интересных и лучших игроков Реала за последние годы. Модрич находится в королевском клубе с 2012 года и является его неотъемлемой частью. Рабочая лошадка по прозвищу "пони" ! И это говорит о многом.
Его работоспособность и КПД в Реала одно из самых лучших за последние десять лет. И наврядли он захочет уйти из-за денег в какой-то другой клуб, тем более что ему уже 37 лет, а смена клубной прописки ничего не сулит хорошего в таком возрасте.
Правильное решение, остаться в Реале, и достойно уйти с уважением уже на пенсию. В любом случае пожелаю ему только Удачи в Реале.