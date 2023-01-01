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Роналду поругался с агентом Мендешем и перешёл в «Аль-Наср» без его помощи

сегодня, 11:18

Португалец Криштиану Роналду осуществил трансфер в «Аль-Наср» без помощи своего агента Жорже Мендеша.

По данным испанской прессы, в закрытии сделки КриРо помогал его личный менеджер Рики Регуфе, с которым футболист сотрудничает с 2003 года.

Отношения между Роналду и Мендешем испортились в ноябре, после того как португальский форвард со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед».

По одной из версий, впоследствии Роналду также был недоволен тем, что Мендеш не смог подыскать ему команду из числа участников текущей Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:17
Думаю, Роналду не захотел напрягаться, стараться быть конкурентоспособным в европейских клубах, да ещё на заниженную зарплату. Даже в Португальском чемпионате, если бы выступал за условную Брагу, ему пришлось бы напрягаться, стараться. А так Саудовская Аравия, зарплата бешеная,( чуть менее 100 млн. в год, я так понял по сведениям + рекламные контракты за 100 млн) да и не нужно напрягаться... В общем денег, чтобы содержать всю семью с сестрами хватает
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:02
Если бы согласился на пониженную зарплату, то думаю, можно было бы найти клуб в пределах ЛЕ. Вот интересно, почему Зенит не предложил контракт. Роналду может выбрал бы Россию, а не Саудовскую страну, и там и тут лиги чемпионов нет...
Elliada
Elliada
сегодня в 11:38
Просто интересно, как Мендеш должен был рекламировать Роналду, чтобы европейские клубы его подписали. Не хотите ли вы подписать 38-летнего игрока с огромной зарплатой и скверным характером, имеющий негативный опыт в двух предыдущих клубах и сборной?
Elliada
Elliada
сегодня в 11:35
Поставил перед Мендешем невыполнимую задачу и разругался с ним за то, что не выполнил? Кадр, конечно. И что значит провернул сделку с Аль-Насром без агента? Саудовцы предложили, он согласился на их условия.
galem72
galem72
сегодня в 11:35
Вполне допустимо, что истерика нарцисса заела даже такого весомого агента как Мендеш.
Milan199675
Milan199675
сегодня в 11:24
При чем тут Мендеш, если Роналду никому уже не нужен в Европе.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 11:20
То есть в этом случае агент пролетел со своим гонораром????... или я что то не так понимаю...
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