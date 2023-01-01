Роналду поругался с агентом Мендешем и перешёл в «Аль-Наср» без его помощи

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сегодня, 11:18

Португалец осуществил трансфер в «Аль-Наср» без помощи своего агента .

По данным испанской прессы, в закрытии сделки КриРо помогал его личный менеджер Рики Регуфе, с которым футболист сотрудничает с 2003 года.

Отношения между Роналду и Мендешем испортились в ноябре, после того как португальский форвард со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед».

По одной из версий, впоследствии Роналду также был недоволен тем, что Мендеш не смог подыскать ему команду из числа участников текущей Лиги чемпионов.