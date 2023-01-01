«Челси» покупает защитника «Монако»

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль в ближайшие дни должен стать футболистом «Челси».
По данным французской прессы, стороны уже согласовали переход 21-летнего игрока.
Сумма сделки оценивается примерно в 38 млн евро.
Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль в ближайшие дни должен стать футболистом «Челси».
По данным французской прессы, стороны уже согласовали переход 21-летнего игрока.
Сумма сделки оценивается примерно в 38 млн евро.
Высоченный защитник но при этом давольно таки юркий. Можно было бы взять и второго центрального защитника Монако Дисаси, и была бы готовая пара в центре обороны у синих на долгие годы
Высоченный защитник но при этом давольно таки юркий. Можно было бы взять и второго центрального защитника Монако Дисаси, и была бы готовая пара в центре обороны у синих на долгие годы