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«Челси» покупает защитника «Монако»

сегодня, 13:59

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль в ближайшие дни должен стать футболистом «Челси».

По данным французской прессы, стороны уже согласовали переход 21-летнего игрока.

Сумма сделки оценивается примерно в 38 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:08
Зачем мне солнце Монако?
Для чего, скажи мне, луна Сен-Тропе?
Когда в Челси будет ярко
В этом смысла ноль, если Грем Поттера нет
ДСА
ДСА
сегодня в 18:54
Умеет Монако готовить таланты для богатых клубов.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:38
Не смотря на саой возраст,Бенуа показывает вполне сильную игру по меркам Лиги 1
Высоченный защитник но при этом давольно таки юркий. Можно было бы взять и второго центрального защитника Монако Дисаси, и была бы готовая пара в центре обороны у синих на долгие годы
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 16:11
Радует, что челси покупает молодых, нужно обновлять состав
Romeo 777
Romeo 777 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:56
Он можно сказать воспитанник Монако, с 15 лет в команде
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:05
Монако продолжает поставлять таланты для других клубов.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:04
Молодцы Монако.... находят, наигрывают и успешно продают... Селекции можно позавидовать...
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