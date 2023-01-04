«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» могут поменяться игроками

«Вест Хэм» намерен предложить «Манчестер Сити» поменяться футболистами. Таким образом, Деклан Райс пополнит состав «горожан», а Кэлвин Филлипс отправится в стан «молотобойцев».
Лондонцы понимают, что по окончании сезона Райс скорее всего покинет команду, потом Филлипс мог бы стать полезным для их команды.
Помимо этого, известно, что «Вест Хэм» хочет приобрести нападающего сборной Марокко.
Для ВХЮ будет отлично, если провернут трансфер и помима денег получат еще и Филлипса, думаю ему больше подойдет имено такой британский игровой стиль и там он снова выйдет на пик формы. А вот заиграет ли Райс в Сити, тут большой вопрос. Да, но немного более разносторонне развит в отличие от Кэлвина, но в Сити есть Родри, который как по мне сильнее Райса.
Для ВХЮ будет отлично, если провернут трансфер и помима денег получат еще и Филлипса, думаю ему больше подойдет имено такой британский игровой стиль и там он снова выйдет на пик формы. А вот заиграет ли Райс в Сити, тут большой вопрос. Да, но немного более разносторонне развит в отличие от Кэлвина, но в Сити есть Родри, который как по мне сильнее Райса.