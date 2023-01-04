«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» могут поменяться игроками

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вчера, 18:15

«Вест Хэм» намерен предложить «Манчестер Сити» поменяться футболистами. Таким образом, пополнит состав «горожан», а отправится в стан «молотобойцев».

Лондонцы понимают, что по окончании сезона Райс скорее всего покинет команду, потом Филлипс мог бы стать полезным для их команды.

Помимо этого, известно, что «Вест Хэм» хочет приобрести нападающего сборной Марокко.