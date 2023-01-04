Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» могут поменяться игроками

вчера, 18:15

«Вест Хэм» намерен предложить «Манчестер Сити» поменяться футболистами. Таким образом, Деклан Райс пополнит состав «горожан», а Кэлвин Филлипс отправится в стан «молотобойцев».

Лондонцы понимают, что по окончании сезона Райс скорее всего покинет команду, потом Филлипс мог бы стать полезным для их команды.

Помимо этого, известно, что «Вест Хэм» хочет приобрести нападающего сборной Марокко.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ готов пожертвовать Неймаром ради сохранения Мбаппе и Месси
Сегодня, 00:24
СлухиРоналду имеет право покинуть «Аль-Наср», если его позовёт клуб-участник ЛЧ
Вчера, 22:47
Слухи«Барселона» близка к заключению контракта с опытным защитником
Вчера, 21:38
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести голкипера «Кристал Пэлас»
Вчера, 17:12
Слухи«Челси» готов перебить предложение «Арсенала» по Мудрику
Вчера, 16:19
Слухи«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным
Вчера, 13:51
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:59
Кэлвин Филлипс пропал с футбольных радаров после того как перешел в Манчестер Сити. Как шикарно он много лет выступал за Лидс и в Чемпионшипе, и в АПЛ, был лидером центра поля, а точнее опорной зоны, даже имел постоянное место в составе сборной и был в числе финалистов сборной на ЧЕ, но после перехода в Сити парень просто пропал.....! Еще до этого трансфера было понятно, что это далеко не Гвардиоловский игрок, он вообще не подходит под стиль Сити, но как и многие погнался за деньгами и кубками... и все, теперь может и вовсе стать разменной монетой....
Для ВХЮ будет отлично, если провернут трансфер и помима денег получат еще и Филлипса, думаю ему больше подойдет имено такой британский игровой стиль и там он снова выйдет на пик формы. А вот заиграет ли Райс в Сити, тут большой вопрос. Да, но немного более разносторонне развит в отличие от Кэлвина, но в Сити есть Родри, который как по мне сильнее Райса.
e9uatg7t5kvk
e9uatg7t5kvk
вчера в 18:48
Если это пойдёт на пользу то хорошо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 