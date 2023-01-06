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11 игроков сборной Камеруна U17 провалили МРТ-тест на возраст

вчера, 14:41

Сборная Камеруна U17 вновь прошла МРТ-тест на возраст, по итогам которого еще 11 футболистов провалили данное исследование.

Ранее Камерунская федерация футбола (Fecafoot) объявила, что 21 из 30 футболистов сборной U17, которые должны были принять участие в отборочных поединках молодежного чемпионата африканских наций, не прошли МРТ-тесты, с помощью которых необходимо подтвердить их возраст. Данных игроков исключили из заявки. Эта проверка является инициативой главы Fecafoot Самюэля Это′О.

Главный тренер команды Жан-Пьер Фиала теперь должен в срочном порядке найти замену исключенным футболистам.

Камерун примет участие с 12 по 24 января в отборочном турнире, в котором сыграют Конго, Чад, ДР Конго и ЦАР. Две команды пройдут в финальную часть, которая в апреле состоится в Алжире.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:43
/
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:42
)
протон
протон
вчера в 17:08
Это’О решил всерьез чистку провести в Камерунском футболе
ДСА
ДСА
вчера в 16:50
Свой же родычей и сдал.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:47
Да ты чего Самуэль, я же только школу закончил, верни в состав!

Futurista
Futurista
вчера в 15:16
Игроки сборной Камеруна U17 опечалены...
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