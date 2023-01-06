11 игроков сборной Камеруна U17 провалили МРТ-тест на возраст

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вчера, 14:41

Сборная Камеруна U17 вновь прошла МРТ -тест на возраст, по итогам которого еще 11 футболистов провалили данное исследование.

Ранее Камерунская федерация футбола (Fecafoot) объявила, что 21 из 30 футболистов сборной U17, которые должны были принять участие в отборочных поединках молодежного чемпионата африканских наций, не прошли МРТ -тесты, с помощью которых необходимо подтвердить их возраст. Данных игроков исключили из заявки. Эта проверка является инициативой главы Fecafoot .

Главный тренер команды Жан-Пьер Фиала теперь должен в срочном порядке найти замену исключенным футболистам.

Камерун примет участие с 12 по 24 января в отборочном турнире, в котором сыграют Конго, Чад, ДР Конго и ЦАР. Две команды пройдут в финальную часть, которая в апреле состоится в Алжире.