Игроки на вырост. От них ждут прорыва в Англии

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сегодня, 01:33

Исследуем мнение бывшего спортивного директора «Монако».

Чемпионат Англии возвращается, а значит, нас ждут новые открытия, новые имена. Еще до перерыва на чемпионат мира нападающий «Арсенала» Итан Нванери установил рекорд, став самым молодым футболистом Премьер-Лиги, выйдя на замену в матче с «Брентфордом» в возрасте 15 лет, 5 месяцев и 23 дня. Он побил рекорд Харви Эллиотта – 16 лет и 30 дней.

Понятно, что Нванери придется подождать немного, прежде чем он сможет сделать полноценный шаг в первую команду. Есть же те футболисты, которые готовы вырваться на первый план во второй части чемпионата Англии. И их имена назвал Тор-Кристиан Карлсен. Это норвежский футбольный скаут, бывший спортивный директор «Монако». Так что его мнение достойно интереса.

Ромео Лавия – 18 лет, опорный полузащитник из «Саутгемптона»

Юный бельгиец был подписан минувшим летом за 12 миллионов фунтов из «Манчестер Сити». Причем пресса пишет, что «горожане» оставили в договоре пункт об обратном выкупе за 40 миллионов. Лавия пропустил много матчей из-за травмы в сентябре и октябре, но успел впечатлить скаутов «Тоттенхэма», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Это динамичный, технически одаренный парень, который отличается умом и хладнокровием.

Алехандро Гарначо – 18 лет, нападающий из «Манчестер Юнайтед»

Гарначо оказался в центре внимания в матче Лиги Европы с «Шерифом», был признан лучшим футболистом игры. Он использовал свой шанс реализовать свой мощный потенциал. Тен Хаг потом сказал, что Гарначо следовало бы чуть лучше работать в обороне. Однако подчеркнул, что парень заслуживает больше шансов. Позднее аргентинец забил в ворота «Фулхэма». Он обладает всеми навыками форварда, которые создают много проблем обороне. Гарначо наделен дриблингом, скоростью, хитростью. Его кумиром остается Роналду, и Алехандро старается копировать стиль Криштиану в лучшие времена португальца.

Фабио Карвальо – 20 лет, полузащитник из «Ливерпуля»

Португалец помог «Фулхэму» подняться в Премьер-Лигу, а потом перебрался на «Энфилд» за 5 миллионов фунтов. Нестабильность атакующей игры «Ливерпуля» и высокая конкуренция создают некоторые проблемы для адаптации Карвальо. Однако футболист молодежной сборной Португалии уже показал проблески своего таланта в матчах, проведенных в первой части чемпионата. Манера игры Фабио напоминает стиль Филиппе Коутиньо, когда тот блистал.

Дегнанд Гнонто – 19 лет, нападающий из «Лидса»

Гнонто прошел молодежную систему «Интера», и «Лидсу» пришлось отбить немало конкурентов, прежде чем удалось заполучить игрока «Цюриха» за 4,5 миллиона евро. Дегнанд – мощный футболист, способный играть в атаке на любом фланге, на любой позиции. Его страсть и азарт выглядят заразительно. Без стеснения и сомнения он бросается в дриблинг, в рывки. Сила и скорость Гнонто впечатляют, и он наверняка еще прибавит в футбольном интеллекте, в хладнокровии, что разнообразит его игру и сделает футболиста одним из привлекательных объектов на рынке.

Амаду Онана – 21 год, полузащитник «Эвертона»

От предыдущих подающих надежды Онана отличается. За его плечами более 50 матчей в чемпионатах Германии и Франции, не говоря уже о том, что за Онана «Эвертон» заплатил 35 миллионов евро «Лиллю». От Амаду ожидали многого – сумма обязывала. До сих пор его игра выглядела скорее обнадеживающе, чем впечатляюще, но Онана, который сыграл дважды на чемпионате мира в Катаре, уже действует зрело, уверенно, обладает задатками центрального полузащитника топ-уровня. Он отлично работает с мячом и читает игру.

Рико Льюис – 18 лет, правый защитник «Манчестер Сити»

Судя по семи матчам за первую команду Льюиса, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола высоко ценит талант юного правого защитника. Рико уже забивал в Лиге чемпионов, показал уверенную игру в матче с «Челси» в Кубке Лиги. Он плавно адаптируется к игре в первой команде и обладает всеми навыками, необходимыми для роста. Он четко работает с мячом, быстрый и находчивый. Тренеры подчеркивают интеллектуальные способности Льюиса и его талант в комбинационной игре.

Натан Паттерсон – 21 год, правый защитник «Эвертона»

С момента дебюта в Премьер-Лиге в начале сезона игрок сборной Шотландии прошел долгий путь, чтобы стать правым защитником «Эвертона». Паттерсон известен своей скоростью и способностью использовать пространство. Ему комфортно на самом высоком уровне. Возможно, бывшему игроку «Рейнджерс» не хватает физической силы для единоборств в обороне, но он хорошо двигается и работает с мячом.

Армель Белла-Котчап – 21 год, центральный защитник «Саутгемптона»

Он был подписан из «Бохума» за 11 миллионов евро и хорошо начал сезон, что привело к вызову в сборную Германии. Белла-Котчап – бесстрашный защитник, в среднем делает восемь перехватов за игру, в 70 процентах случаев выигрывает единоборства и доминирует на втором этаже. Но ему еще нужно прокачать работу с мячом, допускать меньше индивидуальных ошибок. Тем не менее это уже очень важный игрок для «Саутгемптона» с перспективой вырасти.

Малколм Эбиовей – 19 лет, вингер «Кристал Пэлас»

Вингер сборной Англии до 20 лет перешел в «Кристал Пэлас» минувшим летом бесплатно, когда истек его контракт с «Дерби». И уже сыграл трижды в Премьер-Лиге. Это мощный игрок края атаки, способный устраивать прорывы. Молодость приводит к тому, что зачастую Эбиовей принимает не самые лучшие решения с мячом в атаке. Кроме того, он слишком полагается на свою левую ногу. В целом же у него отличные навыки дриблинга и умение выдавать точные подачи. Он опасен на фланге и обладает большими перспективами для роста.