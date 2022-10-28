Прорыв Кварацхелии и закрепление «канониров». Лучшая молодежь

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вчера, 09:54

Не обошлось без «Боруссии» Д и «Барселоны».

Молодые футболисты зачастую нестабильны, но взросление никогда не бывает простым. Особенно если на это влияет множество факторов. Однако различные авторитетные издания продолжают упорно составлять свои рейтинги лучших из лучших, в том числе среди молодежи. Портал FourFourTwo не скрывает, что в любом текущем рейтинге важно нынешнее состояние и то, насколько молодой игрок впечатляет прямо сейчас. Либо делает это более-менее стабильно, пусть и с перепадами, но какое-то время.

Так была составлена десятка лучших футболистов до 21 года включительно. Причем некоторые на виду уже несколько лет, а другие ворвались в топ оценок только в первой части нынешнего сезона. Но уж точно каждого из них любой хотел бы заполучить в свою команду из футбольного менеджера, потому что там влияние возрастных перепадов из реальной жизни не так выражено, и они гарантировано через несколько лет становятся суперзвездами.

10. Карим Адейеми («Боруссия» Д)

Молниеносный вингер на этой неделе мучил «Манчестер Сити» в первом тайме. Пока не выдохся, и пока Гвардиола не сделал перестановки. Но Адейеми еще покажет себя. После перехода в «Боруссию» из «Зальцбурга» Карим не перестает впечатлять. Пока несколько травм не позволили ему достичь той репутации, что была в австрийской команде, но прогресс очевиден.

Гол в ворота «Севильи» подчеркнул его хладнокровность перед воротами, правда, несколько упущенных моментов в игре с «Сити» показали, что он еще довольно молод. Но удирать от защитников и обходить их – это Адейеми умеет точно. Как и создавать моменты для партнеров. А сборной Германии Карим может добавить недостающей резкости.

9. Габриэл Мартинелли («Арсенал»)

В «Арсенале» Мартинелли считался очень многообещающим юношей с момента перехода в клуб в 2019 году. Но нынешний сезон для проворного форварда стал прорывным. Как пока и для всего «Арсенала». Динамичный, взрывной стиль игры позволяет сохранять потенциал на остроту всегда. Он заслуживает места в стартовом составе «канониров». А появление в клубе соотечественника Габриэла Жезуса даже улучшило игру Мартинелли, добавило ему разнообразия. В компании с Сакой и Эдегором эта бригада сделала атаку «Арсенала» устрашающей.

8. Вильям Салиба («Арсенал»)

В прошлом сезоне Салиба был признан лучшим молодым игроком года во французской Лиге 1, где всегда среди талантов и перспективных футболистов конкуренция особенно высока. Но все равно немного удивительно, как он с ходу монолитом вписался в центр обороны «Арсенала», сделав существенный вклад в тот успех «канониров», который мы наблюдаем в первой части сезона. Баланс между агрессией и спокойствием, а также чтение и понимание игры кажутся неестественными для столь молодого защитника. Но в 21 год Салиба уже и в сборной Франции может чувствовать себя уверенно.

7. Эдуардо Камавинга («Реал»)

Во Франции в Камавингу стали влюбляться еще много лет назад – прерогатива тех, кто следит за Лигой 1 – видеть будущих мировых звезд, когда об этом еще никто не подозревает. В составе «Ренна» Камавинга как-то расправился с ПСЖ чуть ли не в одиночку и был признан лучшим игроком месяца в Лиге 1 тогда. Вроде бы так себе достижение. Но к тому моменту ему еще не исполнилось 17 лет. Камавинга сочетает боевой стиль с хорошей выучкой, одинаково хорош с мячом и без него. В сборной Франции он стал самым молодым игроком и автором гола. С уходом Каземиро и старением Модрича с Кроосом именно на Камавингу будет возлагаться все больше ответственности за игру «Реала» в полузащите. Впрочем, к 19 лет у него уже победа в Лиге чемпионов и Ла Лиге, что придаст французу еще больше уверенности.

6. Букайо Сака («Арсенал»)

Сеск Фабрегас стал лучшим игроком сезона в «Арсенале» еще до своего 20-летия. Это же случилось с Сакой. И уровень ожидания от фанатов такой же. Выпускника академии «Арсенала» болельщики очень любят. Он смог сохранить эту любовь, когда саму команду жутко лихорадило. Впечатляет универсальность Саки, который вам и вингер, и плеймейкер, и крайний защитник, и центрфорвард. Отрабатывать он готов всюду. Прорыв «Арсенала» на старте сезона во многом связан с созреванием Саки как игрока. Он создает остроту внезапно и неотвратимо.

5. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Мы видели выше немало представителей «Арсенала», что как раз объясняется нынешней формой «канониров». Но в еще большей степени на восприятие Хвичи как очень перспективного игрока мирового уровня стал нынешний сезон «Наполи», который команда проводит на рекордно высоком уровне. Это нам Кварацхелия известен давно. А для Европы он раскрылся с переходом в «Наполи». Стремительный дриблер заставляет страдать оборону всех соперников неаполитанской команды в нынешнем сезоне. Авторы рейтинга особенно выделяют его стремление идти в обыгрыш и делать это успешно. Он в первую очередь нацелен на интенсивную атаку, но способен и к более хладнокровным и расчетливым шагам.

4. Гави («Барселона»)

Можно говорить о проблемах «Барселоны» бесконечно, но нельзя отрицать, что молодежь у нее есть талантливая. Вот вы 24 дня назад отметили 17-летие и гуляете сейчас не с ребятами во дворе, а выходите на замену на «Камп Ноу» против «Хетафе». Так было с Гави в августе 2021 года. И до конца того сезона он сыграл в 33 матчах Ла Лиги. Прошлый сезон у него выдался экстраординарным. Но нужно закрепляться на высотах. Пока это удается лучшему игроку мира в возрасте до 21 года – на официальном уровне. И его потенциал только растет.

3. Джамал Мусиала («Бавария»)

В 2020 году ему исполнилось 17 лет, и Мусиала стал самым молодым игроком «Баварии» в Бундеслиге, а вскоре и самым молодым автором гола. Непринужденный дриблер сам себя сравнивает с юным Деле Алли и может играть на нескольких позициях в атаке. В долгосрочной перспективе его называют преемником Томаса Мюллера. И юному Джамалу тренер баварцев Юлиан Нагельсманн вполне доверяет.

2. Педри («Барселона»)

19-летний Педри стал одним из лидеров перестраиваемой «Барселоны» с момента перехода из «Лас-Пальмаса» в 2019 году. Сейчас он одна из ключевых фигур в команде Хави, который получает карт-бланша на строительство новой команды. В идеале его пара с Гави воспринимается как символ светлого будущего каталонцев. Пока для самой «Барселоны» все складывается не оптимальным образом, но от этого потенциал Педри ниже не оценивается. Пережив непростую травму в прошлом сезоне, Педри вернулся на высокий уровень, что говорит об определенной закрепленной стабильности.

1. Джуд Беллингем («Боруссия» Д)

Сложно поверить, что ему всего 19 лет. Он успел провести 90 матчей за «Боруссию» в первые два сезона в Германии. В том числе 18 матчей в Лиге чемпионов. Это один из ключевых игроков дортмундцев и один из ярчайших футболистов не только в чемпионате Германии, но и в Европе. Поэтому английские топ-клубы ходят вокруг и примеряются к тому, чтобы вернуть его. Умный не по годам игрок уже был капитаном «Боруссии» и неплохо организовывает игру команды, занимая оптимальную позицию для этого. Беллингем разносторонне развитый футболист, который умеет в полузащите практически все, что нужно высококлассному исполнителю. И это – в его возрасте. Отсюда и высочайшая оценка, подтверждаемая игрой и в нынешнем сезоне.