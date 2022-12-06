Аспиликуэта рассказал о дебюте 17-летнего Гави за сборную Испании

Защитник сборной Испании вспомнил матч полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Италии (2:1), который прошёл в октябре 2021 года. В той встрече за команду дебютировал полузащитник , которому тогда было 17 лет.

Я делил раздевалку с поколением, которое выиграло два Евро и Кубок мира, учился у них.

Но это новое поколение. Иногда вы помогаете, но теперь у молодёжи такая уверенность! Возьмем дебют Гави. Мне сказали: «Успокой его». Что значит «успокой его»? Обычно вы должны заставить их двигаться, подтолкнуть их.

Но нет, это не про него, в дебютном матче Гави людей «пинал». Я подумал: «Я никак не мог сделать похожее в 17 лет».