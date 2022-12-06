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Аспиликуэта рассказал о дебюте 17-летнего Гави за сборную Испании

вчера, 13:57
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Защитник сборной Испании Сезар Аспиликуэта вспомнил матч полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Италии (2:1), который прошёл в октябре 2021 года. В той встрече за команду дебютировал полузащитник Гави, которому тогда было 17 лет.

Я делил раздевалку с поколением, которое выиграло два Евро и Кубок мира, учился у них.

Но это новое поколение. Иногда вы помогаете, но теперь у молодёжи такая уверенность! Возьмем дебют Гави. Мне сказали: «Успокой его». Что значит «успокой его»? Обычно вы должны заставить их двигаться, подтолкнуть их.

Но нет, это не про него, в дебютном матче Гави людей «пинал». Я подумал: «Я никак не мог сделать похожее в 17 лет».

На сегодняшний момент у 18-летнего Гави 16 проведённых матчей за национальную команду и три гола.

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Сварожич
Сварожич
вчера в 16:39
Если не случится форс мажора, то должен заиграть на самом высоком уровне
mayzz63z443w
mayzz63z443w
вчера в 14:12
17 лет и уже такая зрелая игра, молодец!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:06
Совсем неплохо отыграл в свои годы.
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