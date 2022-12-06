Аспиликуэта рассказал о дебюте 17-летнего Гави за сборную Испании

Защитник сборной Испании Сезар Аспиликуэта вспомнил матч полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Италии (2:1), который прошёл в октябре 2021 года. В той встрече за команду дебютировал полузащитник Гави, которому тогда было 17 лет.
Я делил раздевалку с поколением, которое выиграло два Евро и Кубок мира, учился у них.
Но это новое поколение. Иногда вы помогаете, но теперь у молодёжи такая уверенность! Возьмем дебют Гави. Мне сказали: «Успокой его». Что значит «успокой его»? Обычно вы должны заставить их двигаться, подтолкнуть их.
Но нет, это не про него, в дебютном матче Гави людей «пинал». Я подумал: «Я никак не мог сделать похожее в 17 лет».
На сегодняшний момент у 18-летнего Гави 16 проведённых матчей за национальную команду и три гола.