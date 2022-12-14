Краш кореянок, марокканская стрела и ударный мексиканец. ЧМ для них всех – повод гордиться собой

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вчера, 21:06

Собираем истории «маленьких героев».

Яхья Аттият Аллах (Марокко) – 27 лет, левый латераль

Хотя крайнему защитнику сборной Марокко не двадцать, но пока и не 32 года, как Саиссу. Первая европейская попытка не удалась, Аттият Аллах не закрепился в греческом «Волосе». Но там специфический клуб и чемпионат. Если агент постарается, то игрок «Видада» получит предложения из Франции, Испании или Италии. Ведь почти все у сборной Марокко – люди из больших лиг.

Младший Амрабат играет за «Фиорентину». Талантливый Унахи представляет «Анже» — последнюю команду Лиги 1. У Аззедина точно будут заманчивые предложения от более статусных команд. Но чемпионат мира также изменит жизнь Яхья. В его случае ждем интригующий переезд в Европу. Многие футболисты полуфиналистов родились в Старом Свете, но Аттият Аллах не из них.

Долго играл в футбол в клубе родного города Сафи. После «Волоса» оказался в «Видаде». Живет неплохо – выигрывает чемпионаты Марокко, но после поездки в Катар у левого латераля проснулся интерес к поединкам против футболистов уровня сборных Испании, Португалии и Франции на постоянной основе. Конечно, это не второй Хакими, но важно знать, за что самого себя можешь уважать. Яхья в Катаре получает порцию этой благодати.

Чо Ги-Сун (Южная Корея) – 24 года, центрфорвард

Невозможно никого «открыть» на ЧМ . Скауты скоро начнут анализировать матчи дворовых команд, чтобы никого не упустить. Про Ги-Суна знали специалисты, но напарник форварда «Тоттенхэма» по атаке сборной Южной Кореи не был знаменитостью. До начала чемпионата мира у него было 20 тысяч подписчиков, а сейчас – 2.8 миллиона. У него шесть постов в социальной сети, а прилетели миллионы лайков.

Кореянки шлют ему интимные фото, просят позвать замуж. Чо стал большой звездой на родине. А поскольку у него лицо человека из южнокорейской поп-группы, то аудитория далеко не только футбольная, много девушек. Дубль в ворота Ганы привлек специалистов, и хотя в остальных матчах девятый номер был хуже, ему всего 24. Физически крепкий и расторопный форвард, плюс не заигран в европейском футболе.

Трансферная стоимость смешная – 1.4 млн евро. Ждем его или в составе середняка из топ-5, или в клубе из Бельгии. Для начала, чтобы разбегался, обжился, начал забивать и перешел на более высокий уровень. Жизнь парня точно изменилась, но вряд ли изменился он сам – Чо интересен большой футбол.

Луис Чавес (Мексика) – 26 лет, полузащитник

Речь о тех, кого скауты из топ-5 не привезли в Европу в двадцать лет. Мексика достойно включилась в группе с будущим финалистом, заставила команду Месси нервничать. В первом матче с Польшей аргентинский тренер Мартино не смог выдать правильные приказы мексиканцам. Но Луис Чавес дрался за себя и за страну, когда пришла его очередь выручать. Соотечественники хавбека привыкли, что «Триколор» выходят из группы, серия длилась с 1994-го года.

И хотя ни разу Мексика не прошла первый этап плей-офф, накануне домашнего турнира не вышли из группы. Щесны был убедительнее, а удары Луиса Чавеса против Саудовской Аравии помогли выиграть, но не позволили пройти дальше. Зато свои личные акции парень поднял. У Мексики есть интересные футболисты – Монтеса давно ведет московское «Динамо», Альварес в «Аяксе», а Лосано в «Наполи», но и Чавес без предложений из Европы точно не останется.

Луис может заиграть в Примере. Пока же Чавес не из тех, кому давали шанс. В сборной играл мало, возраст позволяет прогрессировать и стать участником ЧМ -2026. Его 9 ударов из-за пределов штрафной площади стали рекордом мундиалей за последние 52 года. Луиса точно запомнили.

Дайдзен Маеда (Япония) – 25 лет, форвард

Хотя Маеда бреет голову, это не ветеран, как половина у сборной Японии. И не выступает в топ-5, как многие коллеги. Форвард «Селтика» никогда не играл в Бундеслиге – невиданная наглость для приличного футболиста из Японии. Невысокий и легкий, не будет в центре внимания скаутов больших клубов, как огромный Гакпо, которого выделяли задолго до ЧМ . А вот к Маеде привлекла внимание именно игра в Катаре.

Возможно, найдется клуб в АПЛ , где увидят в нем нового Варди? Не обязательно быть сразу самым ярким и талантливым, чтобы показать классный футбол. Если нападающий окажется в составе английского или немецкого середняка, то мир футбола не перевернется. Зато Маеда, в отличие от того же Холанда, уже забивал за свою страну на чемпионате мира, а теперь в 25 лет может пойти на повышение и поиграть в топ-5.

Новое приключение для семьи, другая зарплата, если форвард окажется именно в АПЛ . Не только в МЮ и МС много платят, «Брайтон» или «Лидс» — тоже клубы с большими бюджетами. А Маеда – юркий форвард, который может заиграть в главной британской лиге после адаптации в Шотландии.

Мохаммед Кудус (Гана) – 22 года, вингер

«Аякс» показал Кудуса в Лиге чемпионов, а удачные отрезки матчей на ЧМ лишь убедили покупателей. Мохаммед хочет играть в АПЛ , но совершит ошибку, если выберет «Эвертон». Также не стоит идти в «Ливерпуль», где справа Салах, а в центре атаки вряд ли нужна еще одна «ложная девятка».

Но у ганца скорости, физика, навыки работы в центре полузащиты – готовый игрок для топ-5, в «Аяксе» разбираются в скаутинге. ЧМ перестал быть кузницей кадров, как в древние времена, но выход Хорватии и в большей мере Марокко в полуфиналы показывает, что чемпионат мира не только о Бразилии, Франции и Аргентине. Понятно, что сейчас талантливых детей в 16 лет забирают в «Реал».

И 20-летний Гвардиол просто вырос в цене, о нем все давно знали. Но есть истории менее талантливых игроков, которым турнир в Катаре точно изменит жизнь. Начиная с того, что в Европе зарплаты в футболе выше, целые семьи станут обеспеченными. Уместно в день, когда Марокко сражается с Францией, будучи тотальным аутсайдером в полуфинале, говорить о парнях, прыгнувших выше головы.

Многие из них давно в топ-5, но находятся другие истории успеха. Желаем всем выдержать испытание стабильностью, ведь выдать сказочный короткий турнир намного проще, чем закрепиться на полтора десятилетия, как Месси и Модрич. Но футболу нужны и легенды, и герои меньшего масштаба.