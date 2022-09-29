«Спартаку» важно переиграть резерв «Зенита». Молодые футболисты, ваш выход

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вчера, 11:43

Абаскаль создает семью, которой пора заступиться за Гильермо.

Не первый месяц игроки «Спартака», особенно молодые, рассказывают одну историю. Литвинов передал ее содержание накануне одиннадцатой попытки переиграть «Зенит» после того, как десять предыдущих провалились:

Абаскаль нашел подход ко всем, хотя мы разные. Сумел добиться, чтобы все бились друг за друга: сейчас мы – одна семья. И, конечно же, тренер – её важная часть. Гильермо не выделяет кого-то из команды, а уделяет время каждому.

Сегодня «Зенит» может выпустить на поле резервистов. Например, Ивана, Чистякова, Адамова, Кругового, Ерохина, Сутормина, Мантуана и Бакаева. Восемь человек, которые не входят в список одиннадцати самых востребованных по игровым минутам в РПЛ . Семак понимает, что кубок «сливать» нельзя, а после поражения от «Крыльев Советов» надо сыграть с душой.

Но даже если сам «Спартак» выставит с первых минут Рассказова, Маслова, Пруцева, Классена и Мелешина, ничья в этой паре остается результатом в пользу Семака. Абаскаль проиграл Сергею Богдановичу разгромно, когда его команда неплохо до первых голов смотрелась, потерял Суперкубок. Дальше был домашний матч в чемпионате, снова нельзя похвалить «красно-белых».

Уступили после перерыва, но в первом тайме было тринадцать ударов гостей по воротам Максименко. Раз уж столько говорят о «семье», то пора перейти к персоналиям. Футболисты должны заступиться за Абаскаля, который тактически не придумал, как обыграть «Зенит».

Александр Максименко, 24 года

Максименко вернулся, но сыграл пока лишь в четырех матчах. Зато в кубке выходит младший из голкиперов «Спартака». У Александра процент сэйвов, как у Селихова, но пока тренер Максименко не доверяет. У команды два равноценных голкипера, но один на четыре года моложе. Понятно, что раз не сломался после ужасного прошлого сезона, то может вернуться в основу.

Николай Рассказов, 24 года

Рассказова в основе не будет, но Абаскаль до зимы решил его сохранить. Учел травму Мозеса, который еще до нее перешел на позицию «десятки» с правого фланга, и уход Кофрие. Рассказов может сыграть против «Зенита». Как и Максименко, пришел в себя. Николай точно будет ошибаться, иначе не ставили бы юного хавбека Денисова в основу в РПЛ , но Абаскаль дает Рассказову кубковое время.

Наиль Умяров, 22 года

У «Спартака» многие родились в 2000-м году. Наверное, связано с любовью Заремы Салиховой к гороскопам? А если без сарказма о наивной вере в шарлатанов, то остается центральная фигура в схемах Абаскаля – Умяров. Тренерский штаб хотел строить вокруг него новый «Спартак», но Наиль не справляется. Что не так с его игрой? Он не обозначил роль. Не Пирло, не Каземиро, не Бускетс. Обозначься, Наиль!

Михаил Игнатов, 22 года

Обозначься, Михаил! Игнатов хочет играть с места, а «десятка» Мозес работал иначе. У Михаила ужасный брак в передачах, небрежнее играет только форвард Николсон. А по среднему количеству созданных моментов Игнатов более чем в три раза уступает Промесу. Игнатов может лучше, но ему уже 22 года, поэтому отношение не такое, как к подростку. Пора Михаилу собраться, иначе это его последний сезон в основе «Спартака».

Павел Маслов, 22 года

Без травм мог добраться до сборной России, шикарно читал игру в позапрошлом сезоне, когда провел 24 матчах в РПЛ в основе, помогал более опытным напарникам. Затем была серия травм и операций, пропустил десятки матчей. Лишь сейчас Маслов приходит в себя. Пора его использовать против «Зенита», ведь Мевля и Джикия играли за сборные, а Маслов готовился.

Леон Классен, 22 года

Загадочный новичок. Раз Хлусевич теперь левый латераль основы, то Рыбус – резервист, а Классен третий в списке. У Леона 21 минута в РПЛ из 900 доступных. Даже сегодня можем увидеть его только после выхода на замену. Леона подписывал другой наставник, в число любимцев Абаскаля не входит, хотя не было никаких анонсов, чтоб у немца с российским паспортом есть травмы.

Данил Пруцев, 22 года

Можно ли сделать из Пруцева местного Тонали, только на другом полуфланге? Данил лишь раз сыграл в основе в РПЛ . Восемь раз появлялся на замену, выступает слишком редко. Зато ассист против «Локомотива» и травма Мартинса позволяют ему рассчитывать на практику, особенно если сыграются с Денисовым, которому тренер доверяет позицию справа в защите.

Даниил Хлусевич, 21 год

Основной футболист «Спартака». Хлусевич может сыграть на двух флангах. И хотя справа по странному стечению обстоятельство смотрелся хуже, хотя его рабочая нога правая и раньше играл в полузащите на одноименном фланге, универсализм новичка радует Абаскаля. Хлусевич с отрывом лучший по отборам, один из лучших по перехватам, в тройке по обводкам и количеству пасов. «Спартак» часто играет через Даниила.

Руслан Литвинов, 21 год

Со временем Литвинов может вернуться в центр полузащиты, хотя эксперимент с переводом Руслана в оборону можно признать удачным. «Спартак» не пропускает так редко, как «Зенит», но обратите внимание на аномалию – после разгрома в Суперкубке только в Ростове-на-Дону увидели плохую игру в защите. Но там два нюанса. Во-первых, команда Карпина реализовала 4 из 5 ударов, что случается редко. Во-вторых, как раз Литвинов не играл.

Даниил Денисов, 19 лет

Денисов несколько раз шутил, что закрыл Клаудиньо, хотя сегодня бразилец не сыграет. Теперь Даниилу нужно поймать не менее опасного сейчас Мостового. Конечно, если вместо Сантоса выйдет Круговой, то задача упрощается, Дуглас сильнее и важнее для «Зенита». В любом случае, Денисову рано думать, будто стартовые успехи что-то гарантируют. На свой возраст играет зрело, но надо избавляться от примитивности. Есть у ряда игроков Абаскаля «вайб Макеева».

Павел Мелёшин, 18 лет

Хорошо, что появился Мелёшин. Восемнадцатилетний форвард радует расторопностью, а Кейта Бальде ею не похвастался, угодил на три месяца в бан после нарушений при процедуре сдачи проб на допинг во время выступлений в Италии. Ждали, что будет забивать воспитанник «Барселоны», а забивает сын бывшего игрока «Спартака». На счету Павла оба победных гола в кубке. «Малыш» может сыграть сегодня, хотя Промес и Соболев тоже должны рваться в бой, три поражения от «Зенита» за пару месяцев – перебор.

Зато нет недобора в «Спартаке», когда говорим о молодых игроках. Есть 11 человек не старше двадцати четырех лет, десять – не старше 22, из которых можно составить полноценный состав. Максименко в воротах, Рассказов, Маслов, Литвинов, Классен – линия защиты. Пруцев, Денисов и Умяров – тройка хавбеков. Хлусевич, Игнатов и Мелёшин дополнят картину в атаке. Можно с таким набором игроков играть с «ромбом», испанскую классику «4-3-3» или вспомнить Тедеско и «3-5-2». Кстати, это опция для Абаскаля, чтобы запутать Семака сегодня.

Бросать в бой против «Зенита» только молодых – преступление, резерв чемпионов опытный, навяжут борьбу. Москвичам нужен гибридный подход, как и идеальная игра молодежи «Спартака».