В «Коринтиансе» подтвердили переход Ренана и Ду Кейроса в «Зенит»

1673031525

вчера, 21:58

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил переход защитника и полузащитника в «Зенит».

Бразильский клуб сохранит некоторый процент прав на игроков, а также получит 50% прав на , который выступает за «Коринтианс» на правах аренды из «Зенита». С Альберто будет заключён полноценный контракт.