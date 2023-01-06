В «Коринтиансе» подтвердили переход Ренана и Ду Кейроса в «Зенит»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил переход защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса в «Зенит».
Бразильский клуб сохранит некоторый процент прав на игроков, а также получит 50% прав на Юри Альберто, который выступает за «Коринтианс» на правах аренды из «Зенита». С Альберто будет заключён полноценный контракт.
Хочет команду из бразильцев
Хочет команду из бразильцев
Вчера на Ю-тубе в очередной раз посмотрел сюжет, из которого следует, что половина страны отапливается дровами, каменным углём, а в некоторых поселениях кизяком.
Вчера на Ю-тубе в очередной раз посмотрел сюжет, из которого следует, что половина страны отапливается дровами, каменным углём, а в некоторых поселениях кизяком.
Не будь лимита - сейчас бы в основе бегало 11 загорелых карнавальщиков, а на лавке сидели еще 14 таких же ребятишек из Бразилии.
Никакого развития молодёжи!
Не будь лимита - сейчас бы в основе бегало 11 загорелых карнавальщиков, а на лавке сидели еще 14 таких же ребятишек из Бразилии.
Никакого развития молодёжи!