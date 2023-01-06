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В «Коринтиансе» подтвердили переход Ренана и Ду Кейроса в «Зенит»

вчера, 21:58

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил переход защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса в «Зенит».

Бразильский клуб сохранит некоторый процент прав на игроков, а также получит 50% прав на Юри Альберто, который выступает за «Коринтианс» на правах аренды из «Зенита». С Альберто будет заключён полноценный контракт.

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Все комментарии
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 23:36
Зенит надо переименовывать в Бразпром или Газилия
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 23:03
Зенит набирает негров чтобы к ним санкции не применили, "жизни черных важны"!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:56
    3ton
    3ton
    вчера в 22:51
    Зенит превращается в Шахтер.
    Хочет команду из бразильцев
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 22:50
    Весь шлак спихивают
    h7dfbn3kbsyz
    h7dfbn3kbsyz
    вчера в 22:32
    Зенит хочет укрепить все линии
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:30
    Молодых ребят подбирают - это неплохо.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:30
    Ренана и Ду Кейроса?)...еще бы тренера Палмейраса...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:25, ред.
    Если бы "Газпром" считал народные деньги, у него и мыслишки бы не возникло по поводу покупки очередных легионеров. А так как не считает...
    Вчера на Ю-тубе в очередной раз посмотрел сюжет, из которого следует, что половина страны отапливается дровами, каменным углём, а в некоторых поселениях кизяком.
    zzx4fjtngwnj
    zzx4fjtngwnj
    вчера в 22:14
    "Я из Бразилии прибыть, российский паспорт получить..."
    Boricku
    Boricku
    вчера в 22:09, ред.
    А потом удивляемся, почему в рпль конкуренции нет, у газпрёма финансы не ограничены вообще ничем. Надо запретить на уровне госдумы тратить газпрёмовским народные деньги на покупку футболёров, лучше деревни газифицировать и райцентры.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:07
    Только истинные сектанты разбираются во всех этих мукунках.
    морозз
    морозз
    вчера в 22:06
    Пляска на костях российского футбола господина Миллера?
    shlomo
    shlomo
    вчера в 22:06
    Кто такие...????... купить ради купить что ли???
    makkie
    makkie
    вчера в 22:03, ред.
    Скоро от Зенита ничего российского не останется.
    Не будь лимита - сейчас бы в основе бегало 11 загорелых карнавальщиков, а на лавке сидели еще 14 таких же ребятишек из Бразилии.
    Никакого развития молодёжи!
    Гость
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