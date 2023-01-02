«Зенит» избавился от защитника после скандала. Шанс для конкурентов в РПЛ и Кубке

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вчера, 17:13

Ловрен спел прощальную песню и вернулся в бывший клуб.

Уход с политическим подтекстом

Нет в Европе человека, который не понимает смысл жеста с поднятой вверх и вперед прямой правой рукой. Фанаты этого приветствия забрали миллионы жизней, младенцев, женщин и стариков. Острая реакция написана кровью. Брозович и Ловрен разозлили хорватов, когда на вечеринке в Загребе вскинули руки вверх. Также кричали лозунг усташей «За дом – готовы!» Этот клич пережил несколько жизней и в том числе войну при распаде Югославии.

Футболисты сглупили. Даже артист Марко Перкович, которому Ловрен и Брозович подпевали, боится вскидывать правую руку вверх, исполняя хорватские националистические песни. С другой стороны, ему не нужно так поступать, чтобы стали понятны взгляды немолодого человека. Ещё двадцать лет назад Марко исполнял хиты, где воспевался геноцид разных народов в немецком концлагере, который контролировали и хорватские помощники Гитлера.

Перкович сто раз заявлял, что не фашист, чтобы разрешали проводить концерты в Европе. Но не заявлял, что не антисемит. На закрытой вечеринке для крутых гостей – футбольных героев Хорватии, выбрал именно спорные песни. Ловрен и Брозович, конечно же, знали их тексты. Если для 56-летнего певца война была личной – участвовал, используя пистолет-пулемет, отсюда его прозвище «Томпсон», то Ловрену во время войны повезло больше.

Дедушка Деяна еще до начала бойни работал в Германии. Немцы дали кров семейству Ловренов, жившему на боснийской земле. Ловрен рос маленьким немцем, болел за «Баварию», Маттеуса и Лизаразю, а когда переехали в Хорватию, то говорил с немецким акцентом. Парень из семьи маляра и продавщицы супермаркета заработал миллионы, но в юности родителям пришлось продать его любимые коньки, чтобы заплатить за коммуналку.

«Зенит» резко изменил свою позицию

В декабре из клуба поступали сигналы о продлении контракта Ловрена минимум на два года. «Лион» подписал его до лета 2025-го, ведь вместе с Гвардиолом хорват составил успешную связку в защите «клетчатых». Возраст не помеха. Скорость давно потерял, но игрок высокого класса. Ловрен не был силен в учебе, в школе ничего не получилось, но в 14 лет попал в академию «Динамо» Загреб. Физика помогла, хорваты — один из самых рослых народов.

Добавляем заявления Деяна, что он великий защитник – один из лучших в мире, и понимаем, как уверенность повела в полуфиналы чемпионатов мира. Ловрен точно не классический расист, ведь близкий друг Салаха. Но легко может оказаться хорватским шовинистом, который с радостью подпоет словам песни, где говорят, что сделают с сербами и боснийцами. После понятного всем жеста «Зенит» пытался сделать вид, что ничего не было.

Но оставить призера ЧМ , на котором Ловрен был собой – сначала ошибся, а потом спас идеальным голевым пасом, не могли. Пускай фанаты из Санкт-Петербурга тридцать лет исписывают стены правыми лозунгами и не раз демонстрировали отношение к идеям такого цвета – вспомните, когда появился первый темнокожий игрок, Ловрен после своих выходок был обречен на трансфер. Деян отправился в «Лион», где его помнят старожилы.

Ловрена некем заменить, он был вожаком

У «Зенита» мало людей с чемпионским характером, как бы парадоксально ни звучало. Фанаты клуба обсуждали это не раз. Признавали, что даже ошибки Ловрена в прошлых сезонах не отменяют его главное качество – желание всегда побеждать и умение вернуться после ошибок. Отсюда важный гол «Спартаку» и спасительный голевой пас на Малкома против «Факела». Без двух действий Ловрена в атаке отставание «Спартака» составило бы два пункта вместо шести.

Дуглас – крутой, но совсем другой по темпераменту. Кузяев и нестабильные бразильцы не такие бешеные, как Ловрен. Семак тоже скупой на эмоции, Деян стал Дзюбой нового сезона, был важен в раздевалке, не только на поле. Чистяков и Алип заметно слабее. Родригао не выступал на уровне АПЛ и Лиги 1, как Ловрен. Опыт хорвата как раз в этом сезоне начал помогать. А теперь вместо него приедет Ренан из Бразилии, у которого один сезон во взрослой карьере.

Ловрену искали замену, но рассчитывали на плавный переход. Получилось экстренно. Удивляет реакция ФИФА : Деяна и Брозовича стоит отстранить на пару матчей сборной Хорватии. Если им разрешено вскидывать правую руку вверх, то почему любому фанату в Германии и Англии за такое пожизненно запретят посещать футбол? А у немцев заведут уголовное дело. Ловрен прогулял уроки в Германии, где объясняли, куда заводит ненависть и желание уничтожать целые народы.

Также Ловрен подпевал певцу, на которого остро реагируют все еврейские организации Европы, когда Перкович дает концерты за пределами Хорватии. Такие у Деяна странные вкусы. А «Зенит» с ним вкусно прошел первую половину сезона в обороне – всего 7 ошибок в 17 турах, причем с Ловреном на поле было десять «сухарей». Не исключено, что теперь защита заметно ослабеет. Ренан и Родригао должны сыграться, а Барриос ещё может покинуть «Зенит».