«Зенит» подтвердил трансфер Ловрена в «Лион»

Пресс-служба «Зенита» подтвердила переход защитника во французский «Лион».

Информация о переходе игрока сборной Хорватии опубликована в официальном телеграм-канале петербуржцев:

Футбольные клубы «Зенит» и «Лион» достигли договоренности о переходе центрального защитника.

В составе сине-бело-голубых Ловрен провел 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе.