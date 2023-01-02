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«Зенит» подтвердил трансфер Ловрена в «Лион»

вчера, 14:14

Пресс-служба «Зенита» подтвердила переход защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».

Информация о переходе игрока сборной Хорватии опубликована в официальном телеграм-канале петербуржцев:

Футбольные клубы «Зенит» и «Лион» достигли договоренности о переходе центрального защитника.

В составе сине-бело-голубых Ловрен провел 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:48
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что "Лион" выступил инициатором трансфера защитника Деяна Ловрена. Так же он отметил, что касается деталей трансфера, чтобы избежать спекуляций на эту тему, хочу сообщить, по договоренности с "Лионом" мы условия перехода не разглашаем. И всё же непонятно получит клуб "Зенит" денежную компенсацию от этого перехода или Ловрен со своим агентом воспользовался лазейкой ФИФА и УЕФА, чтобы перейти бесплатно. Хотя за "Лион" защитник Ловрен выступал с 2010 по 2013 год и вот через 10 лет он вновь будет играть в этом клубе ещё 2,5 года по новому контракту.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:49
Нифига ты такие дела вспомнил....
Союзник противников
Союзник противников ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:23
Ещё не везде нацистское хавно ценится.Сергей Павлович Королёв говорил,что в молодости ,будучи руководителем,он больше ценил нового сотрудника по его деловым качествам,а с возрастом стал больше ценить-какой он человек.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:16
Чего то крайне мало учитывая то что для защитника возраст не запредельный
pomor45
pomor45
вчера в 21:09
Хоть какая-то польза Зениту от прошедшего ЧМ.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:00
Два млн гейропейских.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:10
Пошёл на повышение в классе.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:29
а почем отдали то?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:31
Ёшкина кот базиля.😉.
Про Али Бабаевича 😉.
Ravshan878
Ravshan878 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:30
Совершенно верно уважаемый.
Да у него взгляд SS ский.😉.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:16
Удачи, хорошее продолжение карьеры.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:58
Правильно,пора уже в Европу.
Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
вчера в 16:52
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:15
Спасибо Деяну! Несмотря на периодические косяки в защите, которые ему присущи, настоящий боец! Удачи в Лионе!
ABir
ABir
вчера в 16:14
Нацистам не место в российском футболе, пусть быстрее валит
lotsman
lotsman
вчера в 15:28
На всякий случай избавились от игрока с нацистскими взглядами.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:09
Про деньги не говорят.
Boricku
Boricku
вчера в 15:08, ред.
Газпрёмовские выбрали верный курс, что бы не было легионеров из радужной эйропы.
Boricku
Boricku
вчера в 14:56, ред.
Деян красава., забивака двукратный призёр мундиалей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:54
63 матча - 4,5 титула
Зенит - мечты сбываются.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:26
За два миллиона евреек сбагрили газовики усташа-нациста.
drug01
drug01
вчера в 14:19
Такую школу он прошёл у нас!
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Пускай теперь проявляет себя у лягушатников....
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