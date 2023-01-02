«Зенит» подтвердил трансфер Ловрена в «Лион»

Пресс-служба «Зенита» подтвердила переход защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».
Информация о переходе игрока сборной Хорватии опубликована в официальном телеграм-канале петербуржцев:
Футбольные клубы «Зенит» и «Лион» достигли договоренности о переходе центрального защитника.
В составе сине-бело-голубых Ловрен провел 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.
Футбольный клуб «Зенит» благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе.
Про Али Бабаевича 😉.
Про Али Бабаевича 😉.
Да у него взгляд SS ский.😉.
Да у него взгляд SS ский.😉.
Зенит - мечты сбываются.
Зенит - мечты сбываются.