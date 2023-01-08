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Блогер проник на базу клуба Бекхэма, выдав себя за легионера из Нидерландов

сегодня, 16:47

Видеоблогер, притворившись футболистом из Нидерландов, сумел проникнуть на тренировку американского клуба «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

Парень представился администратору на базе «Интера» нидерландским игроком Мелвином Платье и заявил, что он прибыл на просмотр.

Охранники пропустили «футболиста» на тренировочное поле, где блогер сел на трибуне и начал наблюдать за стартующей тренировкой команды. Видео заканчивается тем, что блогер представляет себя одному из тренеров «Интера».

Стоит отметить, что Мелвин Платье — реально существующий голландский футболист, который сейчас играет в 3-м дивизионе Нидерландов.

Блогер проник на базу клуба Бекхэма, выдав себя за легионера из Нидерландов

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 17:30
В качестве доказательства блогер предъявил пару косяков...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:15
Блогер просто подставил охранника.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:01
На то он и блогер...
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