Блогер проник на базу клуба Бекхэма, выдав себя за легионера из Нидерландов

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сегодня, 16:47

Видеоблогер, притворившись футболистом из Нидерландов, сумел проникнуть на тренировку американского клуба «Интер Майами», который принадлежит .

Парень представился администратору на базе «Интера» нидерландским игроком и заявил, что он прибыл на просмотр.

Охранники пропустили «футболиста» на тренировочное поле, где блогер сел на трибуне и начал наблюдать за стартующей тренировкой команды. Видео заканчивается тем, что блогер представляет себя одному из тренеров «Интера».

Стоит отметить, что Мелвин Платье — реально существующий голландский футболист, который сейчас играет в 3-м дивизионе Нидерландов.