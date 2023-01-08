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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Австралия. А-Лига 2022/2023

В Австралии игрок не реализовал два пенальти в компенсированное время матча

сегодня, 13:58
СиднейЛоготип футбольный клуб Сидней0 : 1Логотип футбольный клуб Веллингтон ФениксВеллингтон ФениксМатч завершен

Бывший форвард английского «Рединга» Адам Ле Фондре не смог реализовать сразу два пенальти в компенсированное время в матче чемпионата Австралии.

«Сидней», за который играет 36-летний футболист, уступил 0:1 «Веллингтон Феникс», и Ле Фондре стал главным антигероем поединка.

Первый пенальти был назначен на 95-й минуте за игру рукой. Вратарь справился с ударом Ле Фондре, но тут же рефери вновь зафиксировал попадание мяча в руку. Ле Фондре опять взялся исполнить одиннадцатиметровый, но на сей раз вообще не попал в створ.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:15
Наверное много нехороших слов он услышал после этого.
mtfamhbf9kvt
mtfamhbf9kvt
сегодня в 14:34
Такое слышу впервые, неужели ставил ставки...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:33
Хороший куш для пенсии оторвал у букмекеров !)
shlomo
shlomo
сегодня в 14:11
Наверное круто поставил в Бук компании...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:00
Видимо, ставил на Победу гостей...
Гость
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