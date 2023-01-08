В Австралии игрок не реализовал два пенальти в компенсированное время матча

1673175487

сегодня, 13:58

Бывший форвард английского «Рединга» не смог реализовать сразу два пенальти в компенсированное время в матче чемпионата Австралии.

«Сидней», за который играет 36-летний футболист, уступил 0:1 «Веллингтон Феникс», и Ле Фондре стал главным антигероем поединка.

Первый пенальти был назначен на 95-й минуте за игру рукой. Вратарь справился с ударом Ле Фондре, но тут же рефери вновь зафиксировал попадание мяча в руку. Ле Фондре опять взялся исполнить одиннадцатиметровый, но на сей раз вообще не попал в створ.