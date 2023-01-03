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Популярная сеть ресторанов подшутила над Дарвином Нуньесом

вчера, 17:59

Популярная сеть ресторанов подшутила над нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом из-за его проблем с реализацией голевых моментов.

«Красные» ранее уступили «Брентфорду» в матче АПЛ (1:3). Уругваец забил в 21 матче 9 голов, но его все равно критикуют из-за неубедительной игры. Сеть пиццерий пошутила над Нуньесом в одной из социальных сетей:

Просим прощения, если мы пропустили некоторые заказы сегодня вечером, этот парень у нас работает недавно.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:49
Да разыграется еще Нуньес.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:55
До Вернера ему еще далеко.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:23
Кажется сломалась система игры, так как в прошлом сезоне когда играл Жота было продолжение мысли и действий в атаке.
Игра Ливерпуля не совсем прямолинейная как у Баварии, тут нужно создавать движение в штрафной площади. Скорее всего Нуньес не подошел Ливерпулю.
Все таки игру заложил без чистого форварда Роджерс, затем ее улучшил Клопп. Теперь команде приходится перестраиваться под Нуньеса. И дополнительного движения которое было у Жоты и Мане не хватает Ливерпулю. Нужно также учесть физическую форму команды.
Через Салаха все таки нужно играть чаще как было раньше, хоть он иногда жадный, так как он оттягивает несколько игроков и разрушает оборонительные редуты соперника, тем самым открывается пространство в штрафной площади для других игроков.
Ситуация в МС все таки другая, так как система игры основана на контроле мяча, тем самым игрокам легче контролировать игру и Холанд находит моменты.
Полузащиту тоже нужно улучшать, так как проблема не только в реализации и созидании моментов у ворот соперника, но и проблема существует у подступах штрафной площади Ливерпуля. Ливерпуль ее слабо контролирует и соперник может быть опасен.
протон
протон ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:42
А если в детальности разъяснить?
протон
протон
вчера в 19:40
не было там никакого фола, хватит плакать уже. а то, что Нуньез не забивает СТОЛЬКО, сколько имеет моментов, это проблема только для тех, кто поржать с дивана горазд и все. была уже стата и Левы в Дортмунде, который те же голы и передачи (9/4) отдал/забил за 42 игры, а Дарвину хватило 20-ти. У Суареза после 20 игр было 8 голов всего. ну, не Холанн он, что теперь делать?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:19
Посмотрел вчера игру Ливерпуля, да уж жалкое зрелище.
Но сопоставив, что за Ливерпуль играют такие игроки как Дарвин Нуньес понял, что удивляться здесь нечему.
Скорость отсутствует, тут рестораторам пять за удачную шутку. Пас дать нормальный не может. Но вот когда он ударил по воротам почти с угла вратарской, можно сказать должен расстреливать вратаря, а мяч улетел в аут к противоположной трибуне... тут стал задумываться кто это такой? Это уровень такой команды как Ливерпуль?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:40
Неудачная похоже шутка.
Гость
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