Популярная сеть ресторанов подшутила над Дарвином Нуньесом

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вчера, 17:59

Популярная сеть ресторанов подшутила над нападающим «Ливерпуля» из-за его проблем с реализацией голевых моментов.

«Красные» ранее уступили «Брентфорду» в матче АПЛ (1:3). Уругваец забил в 21 матче 9 голов, но его все равно критикуют из-за неубедительной игры. Сеть пиццерий пошутила над Нуньесом в одной из социальных сетей: