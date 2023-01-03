Популярная сеть ресторанов подшутила над Дарвином Нуньесом

Популярная сеть ресторанов подшутила над нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом из-за его проблем с реализацией голевых моментов.
«Красные» ранее уступили «Брентфорду» в матче АПЛ (1:3). Уругваец забил в 21 матче 9 голов, но его все равно критикуют из-за неубедительной игры. Сеть пиццерий пошутила над Нуньесом в одной из социальных сетей:
Просим прощения, если мы пропустили некоторые заказы сегодня вечером, этот парень у нас работает недавно.
Игра Ливерпуля не совсем прямолинейная как у Баварии, тут нужно создавать движение в штрафной площади. Скорее всего Нуньес не подошел Ливерпулю.
Все таки игру заложил без чистого форварда Роджерс, затем ее улучшил Клопп. Теперь команде приходится перестраиваться под Нуньеса. И дополнительного движения которое было у Жоты и Мане не хватает Ливерпулю. Нужно также учесть физическую форму команды.
Через Салаха все таки нужно играть чаще как было раньше, хоть он иногда жадный, так как он оттягивает несколько игроков и разрушает оборонительные редуты соперника, тем самым открывается пространство в штрафной площади для других игроков.
Ситуация в МС все таки другая, так как система игры основана на контроле мяча, тем самым игрокам легче контролировать игру и Холанд находит моменты.
Полузащиту тоже нужно улучшать, так как проблема не только в реализации и созидании моментов у ворот соперника, но и проблема существует у подступах штрафной площади Ливерпуля. Ливерпуль ее слабо контролирует и соперник может быть опасен.
Игра Ливерпуля не совсем прямолинейная как у Баварии, тут нужно создавать движение в штрафной площади. Скорее всего Нуньес не подошел Ливерпулю.
Все таки игру заложил без чистого форварда Роджерс, затем ее улучшил Клопп. Теперь команде приходится перестраиваться под Нуньеса. И дополнительного движения которое было у Жоты и Мане не хватает Ливерпулю. Нужно также учесть физическую форму команды.
Через Салаха все таки нужно играть чаще как было раньше, хоть он иногда жадный, так как он оттягивает несколько игроков и разрушает оборонительные редуты соперника, тем самым открывается пространство в штрафной площади для других игроков.
Ситуация в МС все таки другая, так как система игры основана на контроле мяча, тем самым игрокам легче контролировать игру и Холанд находит моменты.
Полузащиту тоже нужно улучшать, так как проблема не только в реализации и созидании моментов у ворот соперника, но и проблема существует у подступах штрафной площади Ливерпуля. Ливерпуль ее слабо контролирует и соперник может быть опасен.