Быстров позвонил в ФИФА, а Роналду меняет причёску. Лучшие шутки декабря

Юмор читателей о чемпионате мира и не только.
12 место. В сборную Англии, пока не подтвердили, что Саутгейт остается, сватали бывших тренеров Премьер-Лиги – Тухеля, Почеттино и Роджерса.
Байкал-38: Леонид Слуцкий: «А как же я?»
11 место. В КНДР показали матч Бразилии и Южной Кореи – разумеется, с запозданием на пару дней.
Andrei Galash: Вся страна собралась, чтобы своими глазами увидеть это чудо – ТЕЛЕВИЗОР.
10 место. Суарес после вылета Уругвая на ЧМ ругался на ФИФА и заявил, что чиновники «всегда будут против Уругвая».
Duda Gigolaev Osetin: А ты укуси их.
9 место. Ван Гал считает закономерными успехи США в футболе.
bacek15: У США главные конкуренты за выход на ЧМ – Канада и Пираты Карибского моря)
8 место. Анчелотти звали тренировать сборную Бразилии (похоже, пока Карло отказывается).
Союзник противников:
Хотя пешком бразильцы не ходили,
И не надеялись на Бога и авось,
Но дожили: во всей честной Бразилии
На «папу» кандидата не нашлось.
7 место. Пресс-офицер сборной Бразилии грубо швырнул кошку со стола на пресс-конференции. Расплату не пришлось долго ждать.
Krypton777:
6 место. Мостовой и Шалимов веселили публику, обзывая друг друга пьяницами.
Tostao:
«Паинька»
Гады – Писарев, Шалимов!
Напоили паренька.
Влили пиво под нажимом,
По объему два глотка.
Четверть века я не пьющий,
Ну а тут — какой удар!
И лежу я никакущий,
Выделяя перегар.
Лучше так, чем в дискотеку,
Где разгульство и разврат.
С интеллектом человеку,
Там не место, как-то так…
5 место. За переход Гвардиола придется выложить около 90 млн евро.
Fururista: Йошкина мать будет очень рада.
Duda Gigolaev Osetin: 90 лямов… Йошкин кот.
4 место. В КДК заявили, что «Спартак» согласился с трактовкой, согласно которой Ерохин не душил Промеса.
LOpp:
Futurista: Тот редкий случай, когда Дездемона пыталась задушить Отелло…
Tostao:
«Алиби»
В этом яростном замесе
Не душил никто Промеса.
Там Ерохин элегантно,
Предоставил шанс галантно
Злому дядьке Барриосу,
Чтоб тот Квинси дал по носу.
Так что ясно – не душил!
Но держал, чтоб Вильмар бил.
3 место. Быстрова разозлила отмена гола Гризманна в ворота Туниса.
протон: — Алло, ФИФА, это Володька! Вы там что-нибудь, кроме дурацких трактовок офсайда, тренируете?
2 место. Финал мирового первенства получился сказочным. Теперь у Месси есть Кубок мира, и он фаворит в борьбе за «Золотой мяч 2023».
Qu Bert Nilingus: Зато Мбаппе сравнялся по величию с Геной Букиным, оформив хет-трик в финале))
1 место. Для Роналду чемпионат мира в «Южной Африке» будет ассоциироваться с попыткой доказать, что забил кончиками волос.
Jeck Denielse: Он волосы растит в день по 10 сантиметров, чтобы ими забивать голы...