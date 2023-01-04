Быстров позвонил в ФИФА, а Роналду меняет причёску. Лучшие шутки декабря

1672848105

вчера, 19:01

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Юмор читателей о чемпионате мира и не только.

12 место. В сборную Англии, пока не подтвердили, что Саутгейт остается, сватали бывших тренеров Премьер-Лиги – Тухеля, Почеттино и Роджерса.

Байкал-38: Леонид Слуцкий: «А как же я?»

11 место. В КНДР показали матч Бразилии и Южной Кореи – разумеется, с запозданием на пару дней.

Andrei Galash: Вся страна собралась, чтобы своими глазами увидеть это чудо – ТЕЛЕВИЗОР.

10 место. Суарес после вылета Уругвая на ЧМ ругался на ФИФА и заявил, что чиновники «всегда будут против Уругвая».

Duda Gigolaev Osetin: А ты укуси их.

9 место. Ван Гал считает закономерными успехи США в футболе.

bacek15: У США главные конкуренты за выход на ЧМ – Канада и Пираты Карибского моря)

8 место. Анчелотти звали тренировать сборную Бразилии (похоже, пока Карло отказывается).

Союзник противников:

Хотя пешком бразильцы не ходили,

И не надеялись на Бога и авось,

Но дожили: во всей честной Бразилии

На «папу» кандидата не нашлось.

7 место. Пресс-офицер сборной Бразилии грубо швырнул кошку со стола на пресс-конференции. Расплату не пришлось долго ждать.

Krypton777:

6 место. Мостовой и Шалимов веселили публику, обзывая друг друга пьяницами.

Tostao:

«Паинька»

Гады – Писарев, Шалимов!

Напоили паренька.

Влили пиво под нажимом,

По объему два глотка.

Четверть века я не пьющий,

Ну а тут — какой удар!

И лежу я никакущий,

Выделяя перегар.

Лучше так, чем в дискотеку,

Где разгульство и разврат.

С интеллектом человеку,

Там не место, как-то так…

5 место. За переход Гвардиола придется выложить около 90 млн евро.

Fururista: Йошкина мать будет очень рада.

Duda Gigolaev Osetin: 90 лямов… Йошкин кот.

4 место. В КДК заявили, что «Спартак» согласился с трактовкой, согласно которой Ерохин не душил Промеса.

LOpp:

Futurista: Тот редкий случай, когда Дездемона пыталась задушить Отелло…

Tostao:

«Алиби»

В этом яростном замесе

Не душил никто Промеса.

Там Ерохин элегантно,

Предоставил шанс галантно

Злому дядьке Барриосу,

Чтоб тот Квинси дал по носу.

Так что ясно – не душил!

Но держал, чтоб Вильмар бил.

3 место. Быстрова разозлила отмена гола Гризманна в ворота Туниса.

протон: — Алло, ФИФА , это Володька! Вы там что-нибудь, кроме дурацких трактовок офсайда, тренируете?

2 место. Финал мирового первенства получился сказочным. Теперь у Месси есть Кубок мира, и он фаворит в борьбе за «Золотой мяч 2023».

Qu Bert Nilingus: Зато Мбаппе сравнялся по величию с Геной Букиным, оформив хет-трик в финале))

1 место. Для Роналду чемпионат мира в «Южной Африке» будет ассоциироваться с попыткой доказать, что забил кончиками волос.

Jeck Denielse: Он волосы растит в день по 10 сантиметров, чтобы ими забивать голы...