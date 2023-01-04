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Быстров позвонил в ФИФА, а Роналду меняет причёску. Лучшие шутки декабря

вчера, 19:01
Юмор
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
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Суарес Луис
Суарес Луис
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Быстров Владимир
Быстров Владимир
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Юмор читателей о чемпионате мира и не только.

12 место. В сборную Англии, пока не подтвердили, что Саутгейт остается, сватали бывших тренеров Премьер-Лиги – Тухеля, Почеттино и Роджерса.

Байкал-38: Леонид Слуцкий: «А как же я?»

Быстров позвонил в ФИФА, а Роналду меняет причёску. Лучшие шутки декабря

11 место. В КНДР показали матч Бразилии и Южной Кореи – разумеется, с запозданием на пару дней.

Andrei Galash: Вся страна собралась, чтобы своими глазами увидеть это чудо – ТЕЛЕВИЗОР.

Быстров позвонил в ФИФА, а Роналду меняет причёску. Лучшие шутки декабря

10 место. Суарес после вылета Уругвая на ЧМ ругался на ФИФА и заявил, что чиновники «всегда будут против Уругвая».

Duda Gigolaev Osetin: А ты укуси их.

9 место. Ван Гал считает закономерными успехи США в футболе.

bacek15: У США главные конкуренты за выход на ЧМ – Канада и Пираты Карибского моря)

8 место. Анчелотти звали тренировать сборную Бразилии (похоже, пока Карло отказывается).

Союзник противников:

Хотя пешком бразильцы не ходили,

И не надеялись на Бога и авось,

Но дожили: во всей честной Бразилии

На «папу» кандидата не нашлось.

7 место. Пресс-офицер сборной Бразилии грубо швырнул кошку со стола на пресс-конференции. Расплату не пришлось долго ждать.

Krypton777:

Быстров позвонил в ФИФА, а Роналду меняет причёску. Лучшие шутки декабря

6 место. Мостовой и Шалимов веселили публику, обзывая друг друга пьяницами.

Tostao:

«Паинька»

Гады – Писарев, Шалимов!

Напоили паренька.

Влили пиво под нажимом,

По объему два глотка.

Четверть века я не пьющий,

Ну а тут — какой удар!

И лежу я никакущий,

Выделяя перегар.

Лучше так, чем в дискотеку,

Где разгульство и разврат.

С интеллектом человеку,

Там не место, как-то так…

5 место. За переход Гвардиола придется выложить около 90 млн евро.

Fururista: Йошкина мать будет очень рада.

Duda Gigolaev Osetin: 90 лямов… Йошкин кот.

4 место. В КДК заявили, что «Спартак» согласился с трактовкой, согласно которой Ерохин не душил Промеса.

LOpp:

Быстров позвонил в ФИФА, а Роналду меняет причёску. Лучшие шутки декабря

Futurista: Тот редкий случай, когда Дездемона пыталась задушить Отелло…

Tostao:

«Алиби»

В этом яростном замесе

Не душил никто Промеса.

Там Ерохин элегантно,

Предоставил шанс галантно

Злому дядьке Барриосу,

Чтоб тот Квинси дал по носу.

Так что ясно – не душил!

Но держал, чтоб Вильмар бил.

3 место. Быстрова разозлила отмена гола Гризманна в ворота Туниса.

протон: — Алло, ФИФА, это Володька! Вы там что-нибудь, кроме дурацких трактовок офсайда, тренируете?

2 место. Финал мирового первенства получился сказочным. Теперь у Месси есть Кубок мира, и он фаворит в борьбе за «Золотой мяч 2023».

Qu Bert Nilingus: Зато Мбаппе сравнялся по величию с Геной Букиным, оформив хет-трик в финале))

1 место. Для Роналду чемпионат мира в «Южной Африке» будет ассоциироваться с попыткой доказать, что забил кончиками волос.

Jeck Denielse: Он волосы растит в день по 10 сантиметров, чтобы ими забивать голы...

Быстров позвонил в ФИФА, а Роналду меняет причёску. Лучшие шутки декабря

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Все комментарии
Цуцык
Цуцык
сегодня в 10:49
Ужасная подборка
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:44
Так себе ... Фигня.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:24
Спасибо, будем стараться!
SOAD666
SOAD666
вчера в 21:32
Кажется, в декабре, перед Новым годом, Дед Мороз вместо того чтобы дарить подарки, отнял что-то у людей - заморозил их чувство юмора.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:15
Какое тоскливо? Тошно!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:02
А от многих даже тоскливо стало.
memphis
memphis
вчера в 20:23
Кроме Мостового и Гены Букина смеяться не над чем
Гость
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