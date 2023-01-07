В «Динамо» ожидают возвращения Бальбуэна из «Коринтианса»

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сегодня, 00:24

В «Динамо» ожидают возвращения защитника из «Коринтианса» 1 июня, согласно действующему соглашению игрока с клубом.

Издание O Globo ранее со ссылкой на президента бразильского клуба Дуилио Монтейру Алвеса сообщило, что игрок хочет остаться в команде. «Бело-голубые» не получали обращений от «Коринтианса» по поводу возможного трансфера или аренды. Тем не менее интерес к игроку есть со стороны бразильского и испанского клубов.