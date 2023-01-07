В «Динамо» ожидают возвращения Бальбуэна из «Коринтианса»

В «Динамо» ожидают возвращения защитника Фабиана Бальбуэна из «Коринтианса» 1 июня, согласно действующему соглашению игрока с клубом.
Издание O Globo ранее со ссылкой на президента бразильского клуба Дуилио Монтейру Алвеса сообщило, что игрок хочет остаться в команде. «Бело-голубые» не получали обращений от «Коринтианса» по поводу возможного трансфера или аренды. Тем не менее интерес к игроку есть со стороны бразильского и испанского клубов.
21 июня 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Бальбуэна воспользовался этой возможностью.