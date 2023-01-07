Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Динамо» ожидают возвращения Бальбуэна из «Коринтианса»

сегодня, 00:24

В «Динамо» ожидают возвращения защитника Фабиана Бальбуэна из «Коринтианса» 1 июня, согласно действующему соглашению игрока с клубом.

Издание O Globo ранее со ссылкой на президента бразильского клуба Дуилио Монтейру Алвеса сообщило, что игрок хочет остаться в команде. «Бело-голубые» не получали обращений от «Коринтианса» по поводу возможного трансфера или аренды. Тем не менее интерес к игроку есть со стороны бразильского и испанского клубов.

21 июня 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Бальбуэна воспользовался этой возможностью.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вагнер Лав продлил контракт со «Спорт Ресифи»
Вчера, 23:39 Фото
СлухиКроос продлит контракт с «Реалом»
Вчера, 16:51
СлухиЛе Таллек уйдёт из «Торпедо»
05 января
СлухиПСЖ и Месси продлят соглашение в конце января
05 января
СлухиВ договоре Роналду с клубом «Аль-Наср» нет опции перехода в «Ньюкасл»
04 января
СлухиМукоко просит у «Боруссии» 10 миллионов евро за продление контракта
03 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:29
Тут ещё не чего не ясно, ожидание может затянутся...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 