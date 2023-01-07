Сборная Франции продлила контракт с Дешамом

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сегодня, 13:27

Французская федерация футбола объявила о продлении контракта с главным тренером сборной страны . Новый договор рассчитан до лета 2026 года.

Вместе с Дешамом работать с «Ле Блю» продолжат его помощники: Ги Стефан, Франк Равьо и Сириль Мойне.