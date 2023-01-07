Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыЕвро-2024

Сборная Франции продлила контракт с Дешамом

сегодня, 13:27

Французская федерация футбола объявила о продлении контракта с главным тренером сборной страны Дидье Дешамом. Новый договор рассчитан до лета 2026 года.

Вместе с Дешамом работать с «Ле Блю» продолжат его помощники: Ги Стефан, Франк Равьо и Сириль Мойне.

Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года. Под его руководством французы выиграли ЧМ-2018, Лигу Наций-2021, а также играли в финалах Евро-2016 и ЧМ-2022.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Динамо» ожидают возвращения Бальбуэна из «Коринтианса»
Сегодня, 00:24
Вагнер Лав продлил контракт со «Спорт Ресифи»
Вчера, 23:39 Фото
СлухиКроос продлит контракт с «Реалом»
Вчера, 16:51
СлухиЛе Таллек уйдёт из «Торпедо»
05 января
СлухиПСЖ и Месси продлят соглашение в конце января
05 января
СлухиВ договоре Роналду с клубом «Аль-Наср» нет опции перехода в «Ньюкасл»
04 января
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
сегодня в 18:26
Какие ещё бельгийские копыта??? 🤣🤣🤣 про эту сборную можно забыть лет на 10.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
сегодня в 18:11
Точно так же как в Реале. (сарказм)
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 18:10
И главное в сборной атмосфера отличная. Отлуп Бензема, снятие Повара - это пустяки, как и проигранный финал.
Зато все едины и в одном строю.
Доменекщина продолжается.
Да и пошли они, это им за Цезари и остальное...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 18:07, ред.
Ну что тут скажешь. Видимо нравится французам финалы проигрывать, находясь там в статусе фаворита.

Кто из стареющих звезд еще не имел значимых чашек?

Наверное пора доблестно лечь под бельгийские копыта например в финале грядущего Евро. Надо только чтоб КДБ и Азар до финала хоть как добрались. Ну а там и ЧМ очередной, Неймару тоже надо увековечить себя.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Mark Luik (раскрыть)
сегодня в 17:59
Как болельщик сборной Франции вы должны были знать что с Бензема у сборной исчезает игра
dеigandre
dеigandre
сегодня в 17:01
Опять эту трусливую игру смотреть (
Что в Англии трусоватый тренер, что во Франции… в Бельгии один так уже целое поколение угробил
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 16:54
2012 евро, Франция 1/4 финал, проиграли Испании 2-0 чемпиону евро 2012, 2014 чм Франция 1/4 финал, проиграли Германии 1-0 чемпиону мира 2014, евро 2016 финал, проиграли чемпиону Португалии 1-0, чм 2018 чемпионы, чм 2020 1/8 проиграли Швейцарии по серии пенальти, 2022 проиграли чемпиону в финале по серии пенальти, результат на чамом деле прекрасный, как болельщик более 20 лет Франции думаю, в 2022 Дешам ни чего такого не показал, да по результату финал это круто, но надо признаться, франция обыграл не фаворитов турнира, австралия польша дания Марокко, а против Англии по игре уступили, а против Аргентины 70 мину ни чего не смогли сделать, у Аргентины защита хуже чем у половины команд чм, а у Франции самая стильная атакующая линия,и 70 минут ни одной атаки, либо Аргентина реально пару игроков купила, особенно кунде которого ди мария проходил как невидимку и дембеле который пасовал соперникам обе игроки барсы, сами увидели, когда счёт стал 2-0 то Франция выпустил тот состав который проиграл тунису 1-0, и при этом аргентине забили 3, ощибка дешама, ну получили 3 игрока травму, почему не заявлять новых, почему бензему не отзывать, почему хотя бы после травмы его не отзывать еще одного напа, а после травмы эрнандкса нового защитника
амурец
амурец
сегодня в 16:48
Верное решение если бы не судьи стал бы опять чемпионом
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:10
Не удивлён...
3 финала ЧМ и ЧЕ...за 6 лет - более чем достойный результат....
протон
протон
сегодня в 14:58
Дешам показал профессионализм на ЧМ с большим количеством травмированных игроков. Даже с такими проблемами, состав у Франции был одним из сильнейших на Мундиале, если не самый сильный. Очень сильное поколение у французов выросло.
Когда из 5 последних турниров ты выводишь свою команду в 4 финала, то вопросов о расторжении контракта быть не должно.
Ждём возвращения Великого Зидана в клубный футбол!
drug01
drug01
сегодня в 14:18
Этого следовало ожидать тренер на своём месте!!!
Deville
Deville
сегодня в 14:07
Дешам со своей задачей справляется, похоже Зидан в пролете, ничего страшного летом станет тренером аль насра.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:02
Вот и думай,то ли поколение удачное,то ли тренерская рука!!! А как же Зидан?! Метил на сборную тоже кажется!!!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:47
Дешам, в наступившей теперь эпохе Мбаппе, продолжит тренировать победителя следующего мундиаля!
Брулин
Брулин
сегодня в 13:45
Ну а почему бы и нет, он доказал свою состоятельность.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 13:43
Дешам выстроил очень добротную амбициозную молодую сборную. Ещё ему как тренеру повезло что у Франции сейчас поколение молодое и очень перспективное. У Франции постоянно команда держит уровень среди лидеров в мире. А последние года так вообще показывают просто отличные результаты. Так что на данный момент менять ничего нету никакого смысла. Тренер вполне выполняет свою работу на все 100.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 13:35
Заслуженно, много трофеев взял, сборную на уровне держит. А Зидан вон пусть сборную Бразилии тренирует, а то летает как стервятник ждёт осечки и отставки Дешама
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 