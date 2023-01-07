Сборная Франции продлила контракт с Дешамом

Французская федерация футбола объявила о продлении контракта с главным тренером сборной страны Дидье Дешамом. Новый договор рассчитан до лета 2026 года.
Вместе с Дешамом работать с «Ле Блю» продолжат его помощники: Ги Стефан, Франк Равьо и Сириль Мойне.
Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года. Под его руководством французы выиграли ЧМ-2018, Лигу Наций-2021, а также играли в финалах Евро-2016 и ЧМ-2022.
Кто из стареющих звезд еще не имел значимых чашек?
Наверное пора доблестно лечь под бельгийские копыта например в финале грядущего Евро. Надо только чтоб КДБ и Азар до финала хоть как добрались. Ну а там и ЧМ очередной, Неймару тоже надо увековечить себя.
Кто из стареющих звезд еще не имел значимых чашек?
Наверное пора доблестно лечь под бельгийские копыта например в финале грядущего Евро. Надо только чтоб КДБ и Азар до финала хоть как добрались. Ну а там и ЧМ очередной, Неймару тоже надо увековечить себя.