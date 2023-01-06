Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2022/2023

Кроос продлит контракт с «Реалом»

вчера, 16:51

Полузащитник Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» на 1 сезон.

Немец не хочет получать в команде слишком мало игровой практики, он либо подпишет с клубом новое соглашение, либо завершит карьеру. Кроос хотел бы остаться еще на один сезон в мадридском коллективе. Немец понимает, что главный тренер Карло Анчелотти по-прежнему верит в его силы, во многом именно это влияет на точку зрения Крооса.

В текущем сезоне игрок провел 19 игр во всех турнирах, отдал 4 голевые передачи и забил 1 гол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Динамо» ожидают возвращения Бальбуэна из «Коринтианса»
Сегодня, 00:24
Вагнер Лав продлил контракт со «Спорт Ресифи»
Вчера, 23:39 Фото
СлухиЛе Таллек уйдёт из «Торпедо»
05 января
СлухиПСЖ и Месси продлят соглашение в конце января
05 января
СлухиВ договоре Роналду с клубом «Аль-Наср» нет опции перехода в «Ньюкасл»
04 января
СлухиМукоко просит у «Боруссии» 10 миллионов евро за продление контракта
03 января
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:34
И Вас с сочельником и наступающим Рождеством!🙏
dmz4kewtqmgx
dmz4kewtqmgx
вчера в 18:24
Должен доказать своей игрой что тренер не ошибся.
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:08
...Спасибо Бро за теплые и правильные слова в адрес этих
Великих футболистов!!! Тронут, рэспект, с Наступающим Рождеством!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:33
Вся "старая гвардия" Мадридского Реала продлит годичное соглашение с клубом. Модрич и Кроос уже изъявили желание продления контракта, думаю и Карим Бензема даст свое согласие, когда придет время. Все эти игроки провели давольно таки успешные карьеры в Мадриде, и отдали все что могли клубу, заслужив почета и любовь всех фанатов Реала! Отлично было бы если Все они завершили свои славные карьеры именно в Королевском клубе! А вот к следующему сезону, клубу предстоит головная боль в виде поиска замены этим ветеранам!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:04
Как раз на год его и хватит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 