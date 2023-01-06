Кроос продлит контракт с «Реалом»

1673013071

вчера, 16:51

Полузащитник продлит контракт с «Реалом» на 1 сезон.

Немец не хочет получать в команде слишком мало игровой практики, он либо подпишет с клубом новое соглашение, либо завершит карьеру. Кроос хотел бы остаться еще на один сезон в мадридском коллективе. Немец понимает, что главный тренер Карло Анчелотти по-прежнему верит в его силы, во многом именно это влияет на точку зрения Крооса.

В текущем сезоне игрок провел 19 игр во всех турнирах, отдал 4 голевые передачи и забил 1 гол.