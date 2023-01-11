«Барселона» готова вернуть Обамеянга

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вчера, 20:17

«Барселона» готова в январе вернуть в свой состав форварда , на которого больше не рассчитывают в «Челси».

Однако каталонцы будут согласны подписать габонца только в том случае, если он достанется им бесплатно, а также пойдет на существенное сокращение зарплаты.

Обамеянг перешел в «Челси» из «Барсы» минувшим летом.