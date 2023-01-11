«Барселона» готова вернуть Обамеянга

«Барселона» готова в январе вернуть в свой состав форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, на которого больше не рассчитывают в «Челси».
Однако каталонцы будут согласны подписать габонца только в том случае, если он достанется им бесплатно, а также пойдет на существенное сокращение зарплаты.
Обамеянг перешел в «Челси» из «Барсы» минувшим летом.
Могли выпускать в КА или КЛ, а уже покинули эти турниры.
Остается только в ЛЧ наигрывать)))
Могли выпускать в КА или КЛ, а уже покинули эти турниры.
Остается только в ЛЧ наигрывать)))
да американец дуркавал нормально,теперь его не до трансферы разбирать и разбирать.
да американец дуркавал нормально,теперь его не до трансферы разбирать и разбирать.