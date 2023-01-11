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«Барселона» готова вернуть Обамеянга

вчера, 20:17

«Барселона» готова в январе вернуть в свой состав форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, на которого больше не рассчитывают в «Челси».

Однако каталонцы будут согласны подписать габонца только в том случае, если он достанется им бесплатно, а также пойдет на существенное сокращение зарплаты.

Обамеянг перешел в «Челси» из «Барсы» минувшим летом.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 23:23
Уже двух напов купили. Обама уже не нужен Челси....
Могли выпускать в КА или КЛ, а уже покинули эти турниры.
Остается только в ЛЧ наигрывать)))
5j25th85qtgw
5j25th85qtgw ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:47
Это очень выгодно
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:34
Бизнес по Каталонски) взяли бесплатно у Арсенала, через пол года продали в Челси за 12 млн, а теперь готовы снова забрать его себе, но только если даром отдадут)))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:12
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:05
И потом снова его перепродать…😂
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:01
ну а что,отличное руководство и трансферы хорошие,купили за 12 миллионов евро-через пол года уже не нужен и продать не могу,только отдать за спасибо.
да американец дуркавал нормально,теперь его не до трансферы разбирать и разбирать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:31
Барселона по нынешним временам готова вернуть или взять кого угодно, лишь бы бесплатно и со снижением зарплаты.
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