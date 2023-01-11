«Реал» будет бороться с «Баварией» за Кейна

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вчера, 18:14

У мюнхенской «Баварии» появился серьезный конкурент в борьбе за право подписать форварда «Тоттенхэма» . По данным немецкой прессы, летом предложение по игроку также сделает «Реал».

«Бавария» уже давно прорабатывает возможность покупки англичанина и собирается в ближайшее межсезонье предпринять решающую попытку.