«Реал» будет бороться с «Баварией» за Кейна

У мюнхенской «Баварии» появился серьезный конкурент в борьбе за право подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. По данным немецкой прессы, летом предложение по игроку также сделает «Реал».
«Бавария» уже давно прорабатывает возможность покупки англичанина и собирается в ближайшее межсезонье предпринять решающую попытку.
Уж куда лучше постараться подписать Холанда. А если нет, то можно взять Осимхена. По стилю игру подойдет, шустрый, скоростной. Вместе с Вини будут устраивать спринтерские забеги от защитников противника. Еще как вариант Рафаэль Леао. Но тогда его нужно будет перевести на позицию чистого форварда, а он все же больше тяготеет к левому флангу....
Уж куда лучше постараться подписать Холанда. А если нет, то можно взять Осимхена. По стилю игру подойдет, шустрый, скоростной. Вместе с Вини будут устраивать спринтерские забеги от защитников противника. Еще как вариант Рафаэль Леао. Но тогда его нужно будет перевести на позицию чистого форварда, а он все же больше тяготеет к левому флангу....