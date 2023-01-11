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«Реал» будет бороться с «Баварией» за Кейна

вчера, 18:14

У мюнхенской «Баварии» появился серьезный конкурент в борьбе за право подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. По данным немецкой прессы, летом предложение по игроку также сделает «Реал».

«Бавария» уже давно прорабатывает возможность покупки англичанина и собирается в ближайшее межсезонье предпринять решающую попытку.

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Все комментарии
Estiva
Estiva
сегодня в 00:31
Нафига он Баварии нужен, не понимаю... Есть варианты более скоростные и техничные
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:11
Думается, что Бавария только делает вид для своего имиджа, а реально покупать Кейна не собирается.
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:56
не надо пожалуйста
абсолютно прямолинейная глыба
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:50
Ни Реалу и не Баварии этот столб не нужен, тема, чтобы нас развлечь.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:17, ред.
Думаю, это не тот игрок который нужен Мадриду. Да, Кейн хорош, но летом ему будет уже 30 лет и останется год по контракту, и думаю даже при таких условиях купить его за адекватные деньги не получится.

Уж куда лучше постараться подписать Холанда. А если нет, то можно взять Осимхена. По стилю игру подойдет, шустрый, скоростной. Вместе с Вини будут устраивать спринтерские забеги от защитников противника. Еще как вариант Рафаэль Леао. Но тогда его нужно будет перевести на позицию чистого форварда, а он все же больше тяготеет к левому флангу....
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:47
Подпишут и маринуют как Бейла
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
Что за фантазии. Даже знают что летом будет делать предложение Реал .
shur
shur
вчера в 18:21
...еле еле Винисиус стал всё таки понимать, чего от него хочет Бензема, теперь переучиваться под Кейна ...Конечно это предположение, а вдруг...???!!!
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