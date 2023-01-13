«Арсенал» добился прогресса в переговорах по трансферу Мудрика

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вчера, 13:52

«Арсенал» сумел добиться значительного прогресса в переговорах с «Шахтёром» по трансферу полузащитника .

Сообщается, что сейчас стороны согласовывают последние детали соглашения.

Сумма сделки не уточняется, но известно, что «Арсенал» будет дополнительно выплачивать «Шахтёру» бонусы в зависимости от достижений игрока в новой команде.

«Шахтёр» ранее оценивал своего таланта в 100 млн евро.