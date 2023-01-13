«Арсенал» добился прогресса в переговорах по трансферу Мудрика

«Арсенал» сумел добиться значительного прогресса в переговорах с «Шахтёром» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика.
Сообщается, что сейчас стороны согласовывают последние детали соглашения.
Сумма сделки не уточняется, но известно, что «Арсенал» будет дополнительно выплачивать «Шахтёру» бонусы в зависимости от достижений игрока в новой команде.
«Шахтёр» ранее оценивал своего таланта в 100 млн евро.
Николя Пепе покупался ранее за 80 млн.
Да и сильно сомневаюсь, что за Мудрика заплатят больше 50-60 млн.
Николя Пепе покупался ранее за 80 млн.
Да и сильно сомневаюсь, что за Мудрика заплатят больше 50-60 млн.