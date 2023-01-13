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«Арсенал» добился прогресса в переговорах по трансферу Мудрика

вчера, 13:52

«Арсенал» сумел добиться значительного прогресса в переговорах с «Шахтёром» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика.

Сообщается, что сейчас стороны согласовывают последние детали соглашения.

Сумма сделки не уточняется, но известно, что «Арсенал» будет дополнительно выплачивать «Шахтёру» бонусы в зависимости от достижений игрока в новой команде.

«Шахтёр» ранее оценивал своего таланта в 100 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:11
Если чесно, то вся эта эпопея с переговорами и переходом Мудрика в Арсенал уже приелась....это хорошо, что на соккере пишут не так часто, а на Арсенальских пабликах эту тему мусолят 100 раз на дню! Надеюсь все эти ожидания будут оправданы, и мы получим действительно талантливого игрока! Приятно то, что сам игрок желает перехода именно в Арсенал. Поглядим чем все этотзакончится, надеюсь в бизжайшие дни уже получим конкретный ответ, переходит или нет! Слишком много времени тратим на этот трансфер, и из-за этого не можем сфокусироваться на другие подписания, а все из-за финансовой неясности....
Romeo 777
Romeo 777 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 20:13, ред.
Далеко не факт, что самым дорогим.
Николя Пепе покупался ранее за 80 млн.
Да и сильно сомневаюсь, что за Мудрика заплатят больше 50-60 млн.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:57, ред.
Этот трансфер для Арсенала станет самым дорогим. Так как сума колеблется в районе 70-80 миллионов с учётом бонусов. И что самое главное для самого игрока ето что на него возлагают огромные планы на годы вперёд. Будет игроком и если все сложится лидером команды на годы вперёд. Главное чтобы все сложилось с трансфером и как можно быстрее прошла адаптация к новому клубу и чемпионату.
erla1984
erla1984
вчера в 14:42
Фаны МЮ Челси Ливерной колбасы держитесь, гроза идет в виде Сака Эдегора Мартинелли Мудрика, а еще Жезус присоединится после травмы. Короче скоро и Реал Баварию ПСЖ нагнем! Ждите Монстр в виде Арсенала надвигается с горизонта, шороху наведем в след году в ЛЧ!
Capral
Capral
вчера в 14:13
Еще немного, и новости про Мудрика затмят даже разговоры про Месси.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:57
Интересно, на сколько уменьшится в итоге запрашиваемая Шахтером сумма? А может наоборот, увеличится?
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