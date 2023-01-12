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Сын Роналдиньо может перейти в молодёжную команду «Барселоны»

вчера, 23:16

Сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо может стать игроком «Барселоны».

Нападающий Жоао Мендес расторг контракт с «Крузейро». Футболист проходит просмотр в молодёжной команде «сине-гранатовых». Возможность перехода прорабатывает лично президент каталонцев Жоан Лапорта, который контактирует с отцом 17-летнего игрока.

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ОПС
ОПС
сегодня в 03:22
Молодой. Пока еще ничего непонятно. Но специалисты может что то и увидят.
yx8nz5j733gt
yx8nz5j733gt
сегодня в 00:16
Вот это верный шаг, надо начинать играть в классной команде
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:30, ред.
Редко дети звезд приходят к успеху, обычно это те кто продвигаются только благодаря имени и ничему более. Игра их может ничем не отличатся от какого нибудь талантливого ноунейма, но внимание к ним будто к состоявшимся звездам, что не заслужено..
И примеров таких достаточно, тот же сын Зидана, который вратарь, сын Ривалдо и Семеоне, все средние игроки
протон
протон
вчера в 23:22
Если хоть наполовину талантлив, как отец, то надо брать
Гость
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