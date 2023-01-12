Сын Роналдиньо может перейти в молодёжную команду «Барселоны»

Сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо может стать игроком «Барселоны».
Нападающий Жоао Мендес расторг контракт с «Крузейро». Футболист проходит просмотр в молодёжной команде «сине-гранатовых». Возможность перехода прорабатывает лично президент каталонцев Жоан Лапорта, который контактирует с отцом 17-летнего игрока.
И примеров таких достаточно, тот же сын Зидана, который вратарь, сын Ривалдо и Семеоне, все средние игроки
И примеров таких достаточно, тот же сын Зидана, который вратарь, сын Ривалдо и Семеоне, все средние игроки