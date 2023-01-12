Сын Роналдиньо может перейти в молодёжную команду «Барселоны»

Каждый третий в «Зените» недоволен. Бакаеву, Круговому и Чистякову нечего делать в глубоком запасе У Семака будет девять бразильцев, а местным нужна практика.

«Спартак» надолго потерял Промеса. Возможно, пропустит все сборы, даже в Турции Если причина криминальная – в Белеке вряд ли сыграет.

Самый опасный человек в футболе. За ним стоят «Реал» и «Барселона» Успех Райхарда уничтожит Лигу чемпионов.