В Бразилии могут создать клуб-партнёр ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент экс-игрока ЦСКА , выступающего за «Спорт Ресифи», рассказал о желании создать филиал «армейцев» в Бразилии.

Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифи» ещё на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.