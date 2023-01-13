В Бразилии могут создать клуб-партнёр ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент экс-игрока ЦСКА Вагнера Лава, выступающего за «Спорт Ресифи», рассказал о желании создать филиал «армейцев» в Бразилии.
Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифи» ещё на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.
Но вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнёром ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы. Я пока не обращался к руководителям «армейцев», но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА.