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В Бразилии могут создать клуб-партнёр ЦСКА

вчера, 11:47

Эвандро Феррейра, агент экс-игрока ЦСКА Вагнера Лава, выступающего за «Спорт Ресифи», рассказал о желании создать филиал «армейцев» в Бразилии.

Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифи» ещё на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.

Но вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнёром ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы. Я пока не обращался к руководителям «армейцев», но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:11
Клуб несерьёзно...
У Зенита целая бразильская лига в фармах....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:57
+ 100 500 !!!! ))))))))))))
nubom
nubom
вчера в 17:26
Пусть бразильские дети у нас отдохнут....
dok66
dok66
вчера в 17:06
Он еще не обращался , а уже засветился . ЦСКА бы со своими проблема справиться , а тут где-то там за океаном . Не сегодняшняя тема .
Igo0rek
Igo0rek ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 17:01
Подтрибунка там отвратительная
w1345ds
w1345ds
вчера в 15:40
А как не счет того чтобы бабки не в бразильских а в своих ребят вкладывать?

И тут строить школы и академии, и создавать условия (финансирование) для клубов из низших лиг. Чтобы молодежи было где играть и развиваться.
w1345ds
w1345ds ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:28
Просто Эвандро Феррейра не в курсе что это тема Зенита и они ее доят))))
w1345ds
w1345ds ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:26
А ВЭБ чем вас не устраивает?
adekvat
adekvat
вчера в 14:32
Долго собираетесь, Зенит уже замутил эту тему.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:04
Вагнер работает на Донбассе, а об этом пора уже забыть.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:32
Можно подумать что в зените прям вся молодежь своя играет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:19
Мы были бы рады такому событие, лучшие бразильцы играли именно за наш клуб.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:04
Как поётся в одной советской песне " Разговоры стихнут скоро...", в чём я нисколько не сомневаюсь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:52
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:49, ред.
Проект и задумка очень хорошая . Но для этого должны быть большие денежные вливания . Что-то похожее сделали Ред Булл , клубы доноры по Европе и в Америке . Для Ред Булла это хорошее вливание , которое уже приносит свои плоды и финансовые дивиденды. Ну это можно сделать и в пределах двух трёх клубах, как это предлагает Ферррейра . А учитывая что для Бразилии это будут не очень большие деньги 💰, то вполне возможно это и произойдёт. Тем более что Бразилия является кландайком молодых перспективных футболистов. Но тут на мой взгляд главный вопрос к руководству клуба ЦСКА, а будет ли интересен данный проект, в сегодняшних реалиях в которых находится сейчас не только ЦСКА, но и вся Россия . А так в принципе сама идея очень хорошая и вполне реализуемая , которая могла бы приносить не только качественных игроков в ЦСКА, но и хороший куш от продажи этих игроков. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:44
Филиал ВЭБ-Арены уже готов, приступили к просмотру кандидатов в команду.
wrathofkillx
wrathofkillx ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:43
ну найти спонсора - часть хорошей реализации))
ОПС
ОПС
вчера в 12:37
Начинать на голом месте? Что то кажется, что это просто слова в пустоту.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:34
А причём здесь Газпром? Клуб, партнёр ЦСКА. Значит и спонсор ЦСКА. Будет вкладывать деньги в развитие футбольного потенциала бразильской молодёжи. В свою то молодёжь вкладываться неинтересно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ wrathofkillx (раскрыть)
вчера в 12:31
Без хорошего спонсора эта идея может остаться не выполнимой. Где найти спонсора вот вопрос. Будь здрав.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:20
ГАЗПРОМ поступил разумнее :Создал партнёрский клуб Бразилии на территории РФ. Дорого и сердито,а также безопасно.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:19
т.е. отмыв бабла)
Сп62
Сп62
вчера в 12:19
А где искать спонсора? Газпром уже занят.
wrathofkillx
wrathofkillx
вчера в 12:11
а идея в целом хороша - важна хорошая реализация
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