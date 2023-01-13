Аллер оформил хет-трик во втором матче после возвращения

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вчера, 20:32

Нападающий дортмундской «Боруссии» оформил хет-трик в товарищеском матче с «Базелем».

Игрок появился на поле на 61-й минуте, заменив Юссуфу Мукоко. Немецкая команда одержала крупную победу со счётом 6:0.

Аллер недавно вернулся в игру после перенесённой в связи с онкологией химиотерапии и двух операций.