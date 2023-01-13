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Аллер оформил хет-трик во втором матче после возвращения

вчера, 20:32

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер оформил хет-трик в товарищеском матче с «Базелем».

Игрок появился на поле на 61-й минуте, заменив Юссуфу Мукоко. Немецкая команда одержала крупную победу со счётом 6:0.

Аллер недавно вернулся в игру после перенесённой в связи с онкологией химиотерапии и двух операций.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:50
Неплохое возвращение после такого перерыва
После такой болезни, я думаю у любого появляется полно мотивации отдаваться делу полностью!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:53
Это какой-то не такой Базель был....
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:42
Базель сыграл откровенно слабо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:33, ред.
Даже не прочувствовали Базель. 6:0 !)
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