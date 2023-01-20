Депай перешёл в «Атлетико»

Нападающий Мемфис Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико».
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 2,5 года. Стоимость трансфера составляет 3-4 миллиона евро. В текущем сезоне Депай провел за каталонцев 4 игры и забил 1 гол. Данный переход также включает в себя необязательную опцию выкупа Янника Карраско.
Атлетико будем надеяться не прогадал с этим приобретением.
Ждем с интересом его дебюта. Удачи.
Атлетико будем надеяться не прогадал с этим приобретением.
Ждем с интересом его дебюта. Удачи.
Круче ПСВ...но не тянет в МЮ...
Круче Лиона...но не тянет в Барсе....
Может Атлетико его размер...)))
Удачи ему !!!
Круче ПСВ...но не тянет в МЮ...
Круче Лиона...но не тянет в Барсе....
Может Атлетико его размер...)))
Удачи ему !!!