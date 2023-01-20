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Депай перешёл в «Атлетико»

сегодня, 17:23

Нападающий Мемфис Депай перешел из «Барселоны» в «Атлетико».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 2,5 года. Стоимость трансфера составляет 3-4 миллиона евро. В текущем сезоне Депай провел за каталонцев 4 игры и забил 1 гол. Данный переход также включает в себя необязательную опцию выкупа Янника Карраско.

Депай перешёл в «Атлетико»

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Все комментарии
Evgeniy09
Evgeniy09 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:53
На правах свободного агента из "Лиона" он уходил
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:21
Пожелаем ему фарта.
Атлетико будем надеяться не прогадал с этим приобретением.
Ждем с интересом его дебюта. Удачи.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:09
удачи в новом клубе!
dok66
dok66
сегодня в 20:03
Теперь Депай может доказывать Барсе , что не оценила его . Все в его руках .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:32
Вообщем и в целом Депай молоток!
протон
протон
сегодня в 19:29
Спасибо за помощь в трудный момент и удачи в новом клубе, сейчас просто не было для него места, а в Атлетико может ещё всё получится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:25
Парень всё время где то посередине...никак не найдёт клуб...
Круче ПСВ...но не тянет в МЮ...
Круче Лиона...но не тянет в Барсе....

Может Атлетико его размер...)))
Удачи ему !!!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 18:59
Хороший игрок. Думаю заиграет в Атлетико! Но, нужно вначале убирать Симеоне с его антифутболом)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:55
В Барселоне он себя путем не проявил.
Артём Лукин
Артём Лукин
сегодня в 18:49
А при чем Карраско?
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 18:15
Удачи Депай! Забей, Атлетико хорошая команда.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 18:08
Игрок уровен средний команды. Барселона ошибся купив его
2dy7hv9y79ff
2dy7hv9y79ff ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 17:52
Должен помочь команде в игре
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 17:47
История Суареса мотивация, но у Мемфиса так не будет,
Elliada
Elliada
сегодня в 17:40
Барселона купила Депая за 30 млн, а продала за 3 млн. Атлетико сначала Гризманна купила у Барселоны с большой выгодой, теперь Мемфиса. В Барселоне "гении" работают
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:38
В Атлетико хорошая банда собирается. Удачи.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 17:37
Добро пожаловать в Атлетико Мадрид!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:30
Главное чтоб поперло
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:27
Хороший трансфер. Желаю удачи!
Сварожич
Сварожич
сегодня в 17:25
Пожелаю ему удачи.... думаю, что заиграет "по новому"
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