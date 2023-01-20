Депай перешёл в «Атлетико»

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сегодня, 17:23

Нападающий перешел из «Барселоны» в «Атлетико».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 2,5 года. Стоимость трансфера составляет 3-4 миллиона евро. В текущем сезоне Депай провел за каталонцев 4 игры и забил 1 гол. Данный переход также включает в себя необязательную опцию выкупа Янника Карраско.