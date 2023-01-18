За Карпина платили больше, чем за Зидана и Роналдиньо. Футбольный рынок всегда умел удивить

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вчера, 14:52

Но отмечаем разницу с прошлым.

Карпина оценивали намного выше, чем Зидана

Многих удивила стоимость трансфера Мудрика, словно это первая сделка за 100 млн евро с бонусами. Вспомним июль 1996 года, когда атакующий хавбек «Реал Сосьедада» Карпин попал в «Валенсию» за 6 миллионов евро. Для удобства используем привычную для оценки трансферов валюту, ориентируясь на информацию самого известного трансферного сайта.

А Зидан из «Бордо» перешел в «Ювентус» за 3.5 млн евро. Франция, в отличие от российской команды, занявшей последнее место в группе на Евро-96, вылетела в полуфинале от Чехии. Но успех Зидана, который метко начинал две серии пенальти против голландцев и чехов, не поднял стоимость его трансфера. Понимаем, что длительность контракта влияет, но Зинедина жестко недооценили.

Забрали будущую легенду мирового футбола. Зинедину было 24 года, Карпин на три года старше, а его ценили выше не только Зидана. Ромарио пришел в ту же «Валенсию» за 2.5 млн евро. Шукер обошелся «Реалу» в 3.6 млн евро. Ривалдо из «Палмейраса» перешел в «Депортиво» за те же деньги, что и Карпин. В «Валенсии» Валерий провел один сезон, отправился в «Сельту» за 4.2 млн евро.

И это по-прежнему дороже, чем оценивали Зидана, Ромарио и Шукера. Джоркаеффа, поигравшего за «Монако» и ПСЖ , ценили наравне с Карпиным, за него отдали 6 млн евро, а один из главных героев Евро-1996 – Поборски, перешел за 4 млн евро в МЮ , где провел всего два неудачных сезона.

Рынок успешно извратили англичане и итальянцы

Доходы АПЛ позволили переплачивать за игроков. «Ньюкасл» взял Ширера за 18 млн евро, а «Мидлсбро» Раванелли за 10 млн в 1996-м. Тоже активничал «Реал», тративший деньги на Миятовича, Зе Роберто, Зеедорфа. Но тогда был мир, где Канчельскис, известный сейчас высказываниями, обошелся «Фиорентине» 8 млн евро, а «Челси» взял Дзолу за 6.2 млн.

Причем Джанфранко не был ниже классом, чем Андрей. А первоначально рынок сломали итальянцы. В 1973 году Кройф стоил 1 млн евро для «Барселоны», спустя пару лет похожие деньги платили за куда более слабых игроков многие клубы Серии А. Спустя десятилетия Роберто Карлос и Ривалдо стоили как Карпин, но дешевле, чем Канчельскис. Теперь подобное невозможно представить.

Головин не обойдется дороже, чем молодые бразильцы, хотя за Александра заплатили большие деньги. Раньше Недвед был дешевле, чем Алан Стаббс с нулем игр за сборную. Сейчас любой английский талант с наценкой. После перехода Роналдо в «Интер» началась гонка вооружений, стало больше опасных сделок, вроде подписаний нестабильных форвардов Аморосо и Анелька.

Впрочем, платили не только за игроков из стран с победами на ЧМ . В 1999-м «Милан» отдал 24 млн евро за Шевченко, а «Рома» заплатила 22 млн евро за Накату, мечтая открыть рынок Азии. Тогда в дорогих сделках была логика. Много платили за форвардов. Высоко оценивали проверенных, вроде Фигу, который перебежал из «Барселоны» в «Реал» за 60 млн евро.

Фергюсон много отдал за защитника, но Рио Фердинанд отработает 46 млн евро, которые МЮ передал «Лидсу». Долго дорогущие сделки были объяснимыми и касались в основном великолепных мастеров, часто опытных. «Реал» отдал 77.5 млн евро за почти 30-летнего Зидана. Брали чемпиона, который мечтал выиграть Лигу чемпионов. Буффон отработал 53 млн евро.

Были неудачи, вроде Мендьеты в «Лацио» и Верона в МЮ . Но отмечали мегазвезд, футболистов для финалов ЛЧ . Никто не протестовал, что Роналдо перешел в «Реал» за 45 млн евро после ЧМ -2002. Трансфер Несты в «Милан» за 31 млн евро не удивил. Зеедорфа оценили в 22.5 млн евро – «россонери» заполучили футболистов для побед в Лиге чемпионов.

Сейчас практически невозможно недоплатить

В 1996 году «Валенсия» отдала за контракт с Карпиным 6 млн евро, спустя пять лет ПСЖ заплатил «Гремио» всего 5 млн евро за Роналдиньо. Сейчас настолько яркий футболист не стоил бы существенно меньше, чем Канчельскис. Причем за год до перехода бразильца «Сент-Этьенн» выдал за Панова 4.7 млн евро, почти столько же, как за Роналдиньо.

Представьте, что молодой Месси достается «Барселоне» по цене Кержакова. В году, когда Роналдиньо приехал в Париж, намного больше отдали за бразильцев Эванилсона, Эду и Эвертона из «Боруссии» Дортмунд. «Бавария» год спустя заполучила Зе Роберто за 9.5 млн евро, а он был финалистом Лиги чемпионов с «Байером». «Милан» забрал молодого Кака за 8.5 млн евро.

Сейчас «Реал» за школьника Эндрика предложил 72 млн евро с бонусами. Даже если учесть инфляцию, многое изменилось. Ведь есть Антони за 95 млн евро, есть Рафинья за 58 млн, или Эмерсон из «Тоттенхэма» за 25 млн евро, хотя этот защитник пока – ходячее несчастье. Двадцать лет назад забирали Макелеле за 20 млн евро, а теперь о таких удачах лишь мечтают.

Каземиро обошелся МЮ сильно дороже, хотя тоже оправдал ожидания. Но в целом рынок болен. А больнее всего, что ФИФА интересует прибыль руководителей организации и не волнует система понятных правил трансферного рынка во благо футбола. Стоимости растут быстрее, чем доходы клубов. Если в прошлом недоплачивали за игроков, то сейчас наоборот.

Какой может быть Зидан за 3.5 млн евро в мире современного анализа игроков? Роналдиньо за 5 млн тоже из области фантастики. Теперь футболист два раза попал по мячу – уже обойдется в 50 млн евро. Причем почти все самые дорогие сделки себя не окупают, так что рынок похож на «Титаник». На борту поют и танцуют, а впереди айсберг.