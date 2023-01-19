Зоммер перешёл в «Баварию»

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вчера, 18:04

«Бавария» объявила о переходе вратаря из «Боруссии» Менхенгладбах.

Контракт подписан до 30 июня 2025 года. Швейцарец заменит травмированного Мануэля Нойера, который выбыл до конца сезона.

Зоммер выступал за «Боруссию» с 2014 года, перейдя в клуб из «Базеля». За немецкую команду футболист провёл 335 матчей во всех турнирах.