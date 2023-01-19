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Зоммер перешёл в «Баварию»

вчера, 18:04

«Бавария» объявила о переходе вратаря Янна Зоммера из «Боруссии» Менхенгладбах.

Контракт подписан до 30 июня 2025 года. Швейцарец заменит травмированного Мануэля Нойера, который выбыл до конца сезона.

Зоммер выступал за «Боруссию» с 2014 года, перейдя в клуб из «Базеля». За немецкую команду футболист провёл 335 матчей во всех турнирах.

Зоммер перешёл в «Баварию»

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:13
Можно сказать, купили 3-5 очка, которые Бавария стабильно теряет у Боруссии М во многом благодаря куражной игре Зоммера)
Добро пожаловать Ян! Покажи такую игру за Баварию, как постоянно показывал в матчах против нее)
Palex
Palex ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 23:33
Нойнер- это биатлонистка.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:36
Староват конечно уже Зоммер. Вратарь прекрасный, спору нет. Помню его феноменальную игру в сезоне 2019/20, когда БМ вошли в зону ЛЧ.

Но сейчас уже постарел и допускает намного больше ошибок. Приобретение чтобы закрыть дырку, но не на долгосрочную перспективу.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 20:52
А что Нойер? Он уже вошел в историю как один из величайших.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:25
Так и предполагалось.
vova505
vova505
вчера в 19:16
Здорово!!
Классный вратарь!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:57
Если Зоммер будет стоять так же как на ЧМ в 1/8 с Португалией, то чемпион Германии, наконец-то, сменится!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 18:31
Помню болельщики аргентины предрекали мартинесу переход в баварию. Мол он чемпион мира ему все можно он почти игрок баварии и все такое.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 18:21
это вратарь навека. не то что Нойнер
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 18:09
Будет играть 6 месяцев, потом придет Нойер.
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