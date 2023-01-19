Зоммер перешёл в «Баварию»

«Бавария» объявила о переходе вратаря Янна Зоммера из «Боруссии» Менхенгладбах.
Контракт подписан до 30 июня 2025 года. Швейцарец заменит травмированного Мануэля Нойера, который выбыл до конца сезона.
Зоммер выступал за «Боруссию» с 2014 года, перейдя в клуб из «Базеля». За немецкую команду футболист провёл 335 матчей во всех турнирах.
Но сейчас уже постарел и допускает намного больше ошибок. Приобретение чтобы закрыть дырку, но не на долгосрочную перспективу.
Но сейчас уже постарел и допускает намного больше ошибок. Приобретение чтобы закрыть дырку, но не на долгосрочную перспективу.