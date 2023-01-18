Самые дорогие зимние трансферы. Мудрик забрался довольно высоко

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вчера, 10:17

Зимние переходы редко становятся удачными.

Большие клубы приучили общественность к тому, что крупные и дорогие трансферы происходят летом, ведь в межсезонье игрокам проще встроиться в команду и понять, что от них требует тренер. Однако некоторые из них все же происходят и посреди сезона. Зимние трансферы нередко становятся поспешными, что зачастую приводит к провалам.

Оскар — из «Челси» в «Шанхай СИПГ», сезон 2016/17, 60 млн евро

Зимой 2017 года Оскару было 25 лет. Самый расцвет сил. Основа «Челси» и сборной Бразилии. Однако в двери его клуба постучался «Шанхай СИПГ» с хорошим предложением как для лондонцев, так и для бразильца. Переговоры долго не велись — все стороны быстро согласились на сделку, и Оскар переехал в Китай.

Позже сам игрок заявлял, что мечтает вернуться в «Челси», чтобы завершить в нем карьеру. Оскар зимой 2021 года говорил:

Я бы хотел вернуться в «Челси», чтобы завершить карьеру. Там я выстроил прекрасную историю. Я пришел в Премьер-Лигу очень юным, фанаты тогда не особо доверяли бразильцам. Я помог изменить это. Поскольку я очень хорошо играю, у меня отличная статистика, мне кажется, что для меня найдется место в «Челси».

Однако этому не суждено случиться. «Челси» иначе расставил приоритеты, а сам Оскар так до сих пор и играет за шанхайский клуб, будучи его капитаном. В последнее время игрока связывают с двумя клубами — «Барселоной» и «Фламенго». Вернется бразилец в Европу или в Бразилию — покажет лишь время.

Диего Коста — из «Челси» в «Атлетико», 2017/18, 60 млн

Диего Коста всегда отличался своим бойким характером. Его возвращение в «Атлетико» прямо описывало поведение испанца. Сага вокруг футболиста длилась около года. Зимой 2017 года между ним и Антонио Конте произошла ссора, но руководство «Челси» отказывалось отпускать Диего, пока не найдет замену.

К тому же Коста был первым за очень долгое время нападающим, который заиграл в «Челси», а альтернативу такому найти сложно. Лишь спустя год после ссоры он все же покинул клуб и вернулся в «Атлетико», так и не выйдя на прежний уровень. Сегодня Косте 34 года и большую честь времени он проводит на скамейке запасных «Вулверхэмптона».

Бруну Фернандеш — из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», 2019/20, 63 млн

При переходе из одного клуба в другой посреди сезона у игроков нет времени на раскачку, и они практически не имеют права долго запрягать. Бруну Фернандеш, перешедший зимой 2020 года, это прекрасно понимал, и его трансфер можно назвать одним из самых успешных в зимний период.

С момента перехода он дважды признавался болельщиками лучшим игроком сезона, 4 раза получал награду лучшего игрока месяца в Премьер-Лиге, а в сезоне 21/22 стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов, несмотря на ранний вылет МЮ из 1/8 финала.

Пьер-Эмерик Обамеянг — из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал», 2017/18, 63,75 млн

Покупка габонца является одним из самых больших приобретений «Арсенала». Деньги Обамеянг отработал с лихвой. Клуб на тот момент был не в самом лучшем положении, и Пьер пришелся очень ко двору. За то время, что нападающий находился в клубе, он успел провести 163 матча, забить 92 мяча, отдать 21 голевую передачу, а также примерить капитанскую повязку.

Зимой прошлого года Обамеянг покинул Лондон на полгода, перейдя в «Барселону» в качестве свободного агента, а уже летом 2022 г. вернулся, но уже в стан «Челси» за 12 миллионов евро. С тех пор большую часть времени габонец наблюдает за матчами Премьер-Лиги со скамейки запасных.

Кристиан Пулишич — из «Боруссии» Дортмунд в «Челси», 2018/19, 64 млн

Очередной зимний трансфер «Челси» стал самым дорогим игроком в истории Америки и второй самой крупной продажей «Боруссии». Хоть контракт и был подписан зимой 2019 года, Кристиан остался в Дортмунде на полгода и присоединился к «аристократам» лишь летом.

Приобретение американца вряд ли можно занести в когорту успешных. Кристиан нередко борется с травмами, а в период, когда здоров, проигрывает конкуренцию другим игрокам, поскольку позиция, на которой он привык выступать, в клубе перенасыщена. Более того, что стоит ожидать от футболиста, если главный тренер не планировал его встраивать в состав. Сарри после объявления трансфера рассказывал:

До вторника ничего не знал о трансфере Пулишича. Они спрашивали мое мнение по поводу него месяц назад. Я дал ему положительную характеристику, а в среду узнал, что трансфер состоялся. Мне ничего не было известно. Я не отвечаю за трансферы, поэтому мне трудно комментировать переход Пулишича.

Эмерик Ляпорт — из «Атлетика» в «Манчестер Сити», 2017/18, 65 млн

Зимой 2018 года было совершено немало крупных трансферов и переход баска в «Сити» стал для клуба рекордным на тот момент. Пеп Гвардиола планировал заполучить защитника еще летом 2017 года, но не было полной уверенности в этом. Причиной послужило то, что главной целью «горожан» являлся Вирджил ван Дейк, вокруг которого была довольно накаленная обстановка летом. Заполучить голландца не удалось, и уже после этого «Сити» без каких-либо проблем и сомнений приобрел баска.

Эмерик быстро стал основным защитником, ведь на тот момент в клубе были Мангала, а также постоянно получавшие травмы Компани и Отаменди. Сегодня Ляпорт — один из пяти высококлассных центральных защитников клуба, что привело к лишь 11 матчам во всех турнирах за текущий сезон.

Михаил Мудрик — из «Шахтёра» в «Челси», 2022/23, 70 млн

Вопрос того, заиграет ли Мудрик в Лондоне, остается открытым, и ответ на него мы получим лишь спустя время. Сегодня его переход зачастую называют необдуманным, поскольку количество матчей на высоком уровне можно посчитать по пальцам. Преимущественно за счет выступлений в Лиге чемпионов и выстраивалась оценка украинца.

В «Челси» сейчас довольно серьезная конкуренция среди атакующих игроков. Помимо того что к началу сезона в команде было 9 футболистов, способных сыграть в нападении, руководство клуба взяло в аренду Жоау Фелиша, Давида Фофана и вот теперь Михаила Мудрика.

Душан Влахович — из «Фиорентины» в «Ювентус», 2021/22, 81,60 млн

В период выступлений за «Фиорентину» Душан Влахович нередко противопоставлялся своему коллеге по позиции Эрлингу Холланду. Высокая результативность убедила руководство туринцев оформить самый дорогой январский трансфер в истории Серии А, а сербу была поставлена задача заполнить брешь в атаке «Ювентуса» после ухода Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Влахович переживает некоторый спад в большей степени из-за травм, однако это не мешает ему быть лучшим бомбардиром клуба с 6 забитыми мячами в чемпионате.

Вирджил ван Дейк — из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», 2017/18, 84,65 млн

Цена, которую заплатили «красные» «Саутгемптону», вызывала некоторый скепсис, однако Вирджил быстро стал одной из ключевых фигур в современном «Ливерпуле». Команда моментально начала лучше играть в обороне, а к концу сезона 2017/18 достигла финала Лиги чемпионов. Успехом тот матч не увенчался, однако победы все же были.

С момента перехода Вирджила в «Ливерпуль» клуб выиграл все возможные трофеи, а сам голландец стал не только одним из лидеров команды, но и вице-капитаном. О том, какое влияние на «Ливерпуль» оказал Ван Дейк, косвенно говорит и беспроигрышная серия клуба на «Энфилде», которая прервалась лишь на отметке в 70 матчей.

Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону», 2017/18, 135 млн

Переход ван Дейка в «Ливерпуль» был бы невозможен, если бы клуб не смог выгодно продать Филиппе Коутиньо. Казалось, трансфер будет выгоден для всех сторон — «Ливерпуль» получит необходимые средства, Коутиньо перейдет в клуб мечты, а «Барселона» сможет заменить Андреаса Иньесту. Однако выигравшей стороной можно назвать лишь мерсисайдцев, а для каталонцев приобретение бразильца стало настоящей катастрофой.

Коутиньо провел в качестве игрока «сине-гранатовых» лишь 106 матчей, забил 25 голов, отдал 14 голевых передач, съездил в «Баварию», где выиграл Лигу чемпионов, а позже отправился в «Астон Виллу», которой и был выкуплен спустя полгода за 20 миллионов евро.