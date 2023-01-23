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Невилл рассказал, какой команде нужен Кейн

сегодня, 10:15

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл полагает, что «дьяволам» необходим нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

Харри Кейн смог бы стать усилением для любого коллектива Европы и мира. Он великолепный нападающий и отличный профессионал. Взгляните на «Манчестер Юнайтед» – они все еще играют с Антони Марсьялем впереди.

Они пригласили Вегхорста – это временный футболист до конца сезона, не более. Они потеряли Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани, поэтому у них есть реальные трудности в атаке. Им не хватает исполнителя, которого можно было бы назвать прирожденным центрфорвардом, который показывал бы ту игру, которую хочет видеть Эрик тен Хаг. Им необходимо приобрести нападающего – потратить большие деньги, найти кого-нибудь.

Кейн мог бы стать неплохим вариантом, но вытащить его из «Тоттенхэма» будет трудно.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:37
Идеальный кандидат для Юнайтед. К АПЛ адаптирован лучше всех, может как в созидании, так и в завершении, не чурается черновой работы. С этим парнем у Юнайтед будут все шансы бороться в следующем сезоне за чемпионство. Ну и как бонус, что не покинет лигу и перепишет рекорд Алана Ширера.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 12:11, ред.
Кейн смог бы сильно усилить любой топ клуб. В том же Тоттенхэме на протяжение скольких лет уже он показывает стабильность в завершение атак.

Но, к сожалению, все это проходит безрезультатно. Команда ничего не выигрывает и даже не входит в тройку призеров по итогам сезона.

Был бы он в каком-то условном том же Ливерпуле или Арсенале, то наверняка уже бы что-то бы и положил бы себе в копилку. А в Тотенхеме игрок тянет команду, но команда не тянет перспективы игрока на победы в турнирах. Так и получается что игрок топчется на месте. Без всякого продвижения вперёд по карьерной лестнице.
Wolverine Beast
Wolverine Beast
сегодня в 11:47
У Кейна был шанс переходить в Ман Сити - упустил возможность. Теперь что?
galem72
galem72
сегодня в 11:20
"...с прошлого сезона они потеряли Криштиану Роналду..."

Во-первых, не с прошлого, а с нынешнего. Во-вторых, не потеряли, а избавились от токсичного нарцисса.
4p27qavueqt2
4p27qavueqt2
сегодня в 11:11
Гиперпереоценённый Харик лузер по своему менталитету, так что дьяволам он на хрен не нужен
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:33
В Сборной пенсионеров ему,куда еще,и Дзюбу,с Роном пусть захватит туда же!!!
Гость
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