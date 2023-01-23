Невилл рассказал, какой команде нужен Кейн

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл полагает, что «дьяволам» необходим нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.
Харри Кейн смог бы стать усилением для любого коллектива Европы и мира. Он великолепный нападающий и отличный профессионал. Взгляните на «Манчестер Юнайтед» – они все еще играют с Антони Марсьялем впереди.
Они пригласили Вегхорста – это временный футболист до конца сезона, не более. Они потеряли Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани, поэтому у них есть реальные трудности в атаке. Им не хватает исполнителя, которого можно было бы назвать прирожденным центрфорвардом, который показывал бы ту игру, которую хочет видеть Эрик тен Хаг. Им необходимо приобрести нападающего – потратить большие деньги, найти кого-нибудь.
Кейн мог бы стать неплохим вариантом, но вытащить его из «Тоттенхэма» будет трудно.
Но, к сожалению, все это проходит безрезультатно. Команда ничего не выигрывает и даже не входит в тройку призеров по итогам сезона.
Был бы он в каком-то условном том же Ливерпуле или Арсенале, то наверняка уже бы что-то бы и положил бы себе в копилку. А в Тотенхеме игрок тянет команду, но команда не тянет перспективы игрока на победы в турнирах. Так и получается что игрок топчется на месте. Без всякого продвижения вперёд по карьерной лестнице.
Но, к сожалению, все это проходит безрезультатно. Команда ничего не выигрывает и даже не входит в тройку призеров по итогам сезона.
Был бы он в каком-то условном том же Ливерпуле или Арсенале, то наверняка уже бы что-то бы и положил бы себе в копилку. А в Тотенхеме игрок тянет команду, но команда не тянет перспективы игрока на победы в турнирах. Так и получается что игрок топчется на месте. Без всякого продвижения вперёд по карьерной лестнице.