Невилл рассказал, какой команде нужен Кейн

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» полагает, что «дьяволам» необходим нападающий «Тоттенхэма» .

Харри Кейн смог бы стать усилением для любого коллектива Европы и мира. Он великолепный нападающий и отличный профессионал. Взгляните на «Манчестер Юнайтед» – они все еще играют с Антони Марсьялем впереди.

Они пригласили Вегхорста – это временный футболист до конца сезона, не более. Они потеряли Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани, поэтому у них есть реальные трудности в атаке. Им не хватает исполнителя, которого можно было бы назвать прирожденным центрфорвардом, который показывал бы ту игру, которую хочет видеть Эрик тен Хаг. Им необходимо приобрести нападающего – потратить большие деньги, найти кого-нибудь.

Кейн мог бы стать неплохим вариантом, но вытащить его из «Тоттенхэма» будет трудно.