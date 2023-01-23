Рой Кин: «У „Арсенала“ есть высокие шансы стать чемпионом Англии»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ .

У них выгодное положение. У них есть агрессия, они знают, какие действия нужны на футбольном поле. Потребуется немало усилий, чтобы им помешать. Они играют под давлением, они неплохо с этим справляются. У них есть высокие шансы стать чемпионами Англии. «Арсенал» заслужил победу давлением, которое они оказали на МЮ во второй половине игры.