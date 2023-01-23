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Рой Кин: «У „Арсенала“ есть высокие шансы стать чемпионом Англии»

сегодня, 09:11

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ.

У них выгодное положение. У них есть агрессия, они знают, какие действия нужны на футбольном поле. Потребуется немало усилий, чтобы им помешать. Они играют под давлением, они неплохо с этим справляются. У них есть высокие шансы стать чемпионами Англии. «Арсенал» заслужил победу давлением, которое они оказали на МЮ во второй половине игры.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 13:15
Не забыл,просто в этой игре еще нужно набрать очки, поэтому ее и не считаю
monah-10
monah-10 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 13:02
Забыл, что у вас ещё игра в запасе, так что не пятиочковый отрыв, правда виртуально но 8
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 12:37, ред.
Арсенал с 4-го тура....с 27 августа 2022 идёт на первом месте.....
Спустя полгода...просыпается Кин...и с удивлением произносит..."А Арсенал то может и чемпионат выиграть"))))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:31
Невероятно. Как он догадался?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:15
Да ладно...Кин...
А мы то тут думали он в Чемпионшип упадёт...
adekvat
adekvat
сегодня в 11:28
Нынешнему Арсеналу по силам удержать первое место до конца чемпионата.
erla1984
erla1984 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:12
одна игра в запасе у нас
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:47, ред.
Пяти очковый отрыв от второго места и два поединка с прямым конкурентом это слишком мало для того, чтобы в январе нас окрестили чемпионами.

Да, приятно что адекватные болельщики соперников признают силу Арсенала, и мы болельщики пушкарей сейчас получаем кайф от тех результатов и самой игры, которые выдает Арсенал, но еще слишком рано говорить о чемпионстве! (Хотя бы чтоб не спугнуть госпожу Удачу)))
протон
протон ответ dikalot (раскрыть)
сегодня в 09:49, ред.
Рано то что пушкари станут чемпионом? Не вижу логики. В один момент пишите, что уже чемпион, в другой раз пишите, что еще рано а в другой момент что есть высокие шансы.
dikalot
dikalot
сегодня в 09:42
Кажется , что Арсенал станет чемпионом АПЛ, но еще рано.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:40
В нашем чемпионстве даже не сомневаюсь, пока остальные тормозят
Wolverine Beast
Wolverine Beast
сегодня в 09:38
Арсенла и есть чемпион Премьер-лиги, яснее ясного.
протон
протон
сегодня в 09:37
На рубеже еще пол сезона, евро весна, игры с Мансити, поход на Энфилд, лондонское дерби, игра с крепким Ньюкаслом (который на Эмирейтс смогли унести очко). Слишком рано еще говорить о чемпионстве. Отрыв для АПЛ совсем маленький, и еще в памяти есть сезоны, когда набравшие ход канониры шли на спад в концовке... Если конечно выбирать стоит за кого болеть, за горожан или за пушкарей, то я бы за пушкарей поболел бы в этом сезоне.
Minamino
Minamino
сегодня в 09:35
Высокие шансы стать чемпионом Англии у Арсенала есть, вчера они доказали это.
Гость
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