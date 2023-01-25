Травма Нойера могла оказаться серьёзнее, если бы не своевременная помощь

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вчера, 22:40

Появились подробности, связанные с травмой вратаря «Баварии» и сборной Германии .

36-летний вратарь сломал ногу, катаясь на лыжах в декабре. У игрока был диагностирован открытый перелом большеберцовой и малоберцовую кости.

Как сообщает Bild, всё могло быть хуже, если бы рядом не оказалось аварийно-спасательных служб со спасательным вертолётом, которые оказали футболисту своевременную помощь. Ботинок немца обеспечил компрессию, препятствующую отёку вокруг травмы. Рана немца сильно кровоточила. Из-за возможных осложнений операция была бы отложена, восстановление в таком случае заняло бы больше времени.