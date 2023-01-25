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Травма Нойера могла оказаться серьёзнее, если бы не своевременная помощь

вчера, 22:40

Появились подробности, связанные с травмой вратаря «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера.

36-летний вратарь сломал ногу, катаясь на лыжах в декабре. У игрока был диагностирован открытый перелом большеберцовой и малоберцовую кости.

Как сообщает Bild, всё могло быть хуже, если бы рядом не оказалось аварийно-спасательных служб со спасательным вертолётом, которые оказали футболисту своевременную помощь. Ботинок немца обеспечил компрессию, препятствующую отёку вокруг травмы. Рана немца сильно кровоточила. Из-за возможных осложнений операция была бы отложена, восстановление в таком случае заняло бы больше времени.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 03:51
Говорят, даже не на горных лыжах. Но как же всё-таки можно было так влететь...
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Теперь до игры а футбол будет большой перерыв
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:01
На лавку...
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