Нойер рассчитывает провести ещё несколько сезонов на высоком уровне...

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер хочет вернуться в состав команды в следующем сезоне. Как сообщает Kicker, футболист вместе с врачами и физиотерапевтами разработал подробный план реабилитации. Игрок рассчитывает провести ещё несколько сезонов на высоком уровне.
Голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах в декабре.
Мюнхенцы продолжают поиски вратаря на замену Нойеру. Кандидатами являются Янн Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Александер Нюбель («Монако») и Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).
Как она покажет себя после нагрузок, вот тогда и станет ясно где будет играть голубок и в каких воротах))
Как она покажет себя после нагрузок, вот тогда и станет ясно где будет играть голубок и в каких воротах))
Знаете, Нойер может играть с костылями, да, у него одна нога будет в гипсе, зато руки будут длинее обычных. Еще может взять с собой свои лыжи, и играть в Антарктиде еще несколько сезонов на высоком уровне с пингвинами.
Знаете, Нойер может играть с костылями, да, у него одна нога будет в гипсе, зато руки будут длинее обычных. Еще может взять с собой свои лыжи, и играть в Антарктиде еще несколько сезонов на высоком уровне с пингвинами.