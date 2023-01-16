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Нойер рассчитывает провести ещё несколько сезонов на высоком уровне

вчера, 16:42

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер хочет вернуться в состав команды в следующем сезоне. Как сообщает Kicker, футболист вместе с врачами и физиотерапевтами разработал подробный план реабилитации. Игрок рассчитывает провести ещё несколько сезонов на высоком уровне.

Голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах в декабре.

Мюнхенцы продолжают поиски вратаря на замену Нойеру. Кандидатами являются Янн Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Александер Нюбель («Монако») и Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:58
С нетерпением жду матчей «Баварии» с «Челси» через несколько лет. Вратарская дуэль Кобель-Слонина — это прекрасно))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:29
Всё дело в травме...
Как она покажет себя после нагрузок, вот тогда и станет ясно где будет играть голубок и в каких воротах))
ДСА
ДСА
вчера в 18:51
Нога на 100 процентов работать не будет, значит уже потеря в качестве.
76cz9wz7xcbz
76cz9wz7xcbz ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:47
Главное чтобы было здоровье
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:31
Правильно, что рассчитывает. Буффон как пример
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:27
Нойер рассчитывает провести ещё несколько сезонов на высоком уровне...

Знаете, Нойер может играть с костылями, да, у него одна нога будет в гипсе, зато руки будут длинее обычных. Еще может взять с собой свои лыжи, и играть в Антарктиде еще несколько сезонов на высоком уровне с пингвинами.
shlomo
shlomo
вчера в 17:22
Не думаю, что после такой травмы он полностью восстановится и тем более заиграет на своем прежнем уровне
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:13
Для вратаря 36 это еще не возраст,можно еще поиграть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:05
Ну если восстановление пройдет успешно и будет лучше конкурентов, то наверное сможет ещё поиграть.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:59
Мда, если будет выкидывать подобные фокусы, рискует в принципе не сыграть за большой клуб больше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:52
У голкиперов длинный футбольный век...
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