Нойер рассчитывает провести ещё несколько сезонов на высоком уровне...

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вчера, 16:42

Вратарь «Баварии» хочет вернуться в состав команды в следующем сезоне. Как сообщает Kicker, футболист вместе с врачами и физиотерапевтами разработал подробный план реабилитации. Игрок рассчитывает провести ещё несколько сезонов на высоком уровне.

Голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах в декабре.

Мюнхенцы продолжают поиски вратаря на замену Нойеру. Кандидатами являются Янн Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Александер Нюбель («Монако») и Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).