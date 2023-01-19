Навас поставил фингал Роналду в матче звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

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вчера, 21:12

Экс-форвард «Реала» получил небольшое повреждение в матче за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против ПСЖ .

В середине первого тайма португалец вступил в верховую борьбу за мяч с вратарем парижан и получил от него рукой по лицу. В результате на лице Роналду появился синяк.

Рефери усмотрел в поведении Наваса нарушение правил и назначил пенальти, с которого Роналду сравнял счет (1:1).

Отметим, что раньше Навас, как и Роналду, выступал за мадридский «Реал».