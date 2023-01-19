Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниТоварищеские матчи. Клубы 2023

Навас поставил фингал Роналду в матче звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

вчера, 21:12
Аль-Хиляль и Аль-Наср4 : 5Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду получил небольшое повреждение в матче за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против ПСЖ.

В середине первого тайма португалец вступил в верховую борьбу за мяч с вратарем парижан Кейлором Навасом и получил от него рукой по лицу. В результате на лице Роналду появился синяк.

Рефери усмотрел в поведении Наваса нарушение правил и назначил пенальти, с которого Роналду сравнял счет (1:1).

Навас поставил фингал Роналду в матче звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

Навас поставил фингал Роналду в матче звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

Отметим, что раньше Навас, как и Роналду, выступал за мадридский «Реал».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду Криштиану  Навас Кейлор
Источник: soccer.ru Фото: Скриншот трансляции
Стали известны сроки восстановления главного бомбардира «Лацио»
18 января
СлухиНойер рассчитывает провести ещё несколько сезонов на высоком уровне
16 января
В «Милане» не знают, когда Ибрагимович снова сможет играть
14 января
В Англии судье понадобилась замена после попадания мяча в голову
14 января Фото
Ван де Бек больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы
13 января
Стали известны сроки восстановления вратаря «Милана»
12 января
Сортировать
Все комментарии
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 23:49
Это не фингал, это последнее поглаживает от тех, кто играет в мировой, а не дворовой футбол... Пока, Геша...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:02
Тоналкой замажет и норм будет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:49, ред.
Как говорится доказательства все налицо.
Данное "ЧП" лишний раз заставляет задуматься о травмоопасности взаимоотношений вратаря и нападающего.
И в этой связи можно вспомнить рекорд Роналду удара головой по мячу - сфера находилась на высоте 293 см. Диаметр круглого 22 см.
Рост Роналду 185 см. 293 - 185 = 108 + 22 =130см. (как минимум, поскольку удар наносился сверху вниз по касательной...)

Итого: выпрыгнул приблизительно на 130 см.
Gahi
Gahi
вчера в 22:18
Возможно и эта ситуация была прописана в регламент матча, и показать что данный матч является на самом деле боевым. Со всеми вытекающими последствиями для каждой команды соперников и для футболистов в частности.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:16
Смотрел. Милан играл плохо и проиграл.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:11
Семья Роналду уже дала комментарий?)
dok66
dok66
вчера в 22:08
Договорились : я ставлю синяк , ты забиваешь пенальти .
Futurista
Futurista
вчера в 22:01
Не фингал поставил, а зажёг звезду)...
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 21:51
Смотрел Милан-Интер?? 3 из 3. Ставку делал?
aNOOBis
aNOOBis ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:50
Он позже посинеет, потом позеленеет, сначала только припухлость
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:41
Но потом рамос передумал и забил гол
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 21:40
Без травм не обойтись, Роналду.
DXTK
DXTK
вчера в 21:30
Ой убили бедняжку, небось опять выплакал себе пенку для статистики.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:29
Раны украшают мужчин.
Elliada
Elliada ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:24
Это точно. Учился бы он в российской школе и не такое было бы. Для нас это пустяк, а для них почти избиение
Elliada
Elliada
вчера в 21:22, ред.
Сегодня бывшие коллеги Роналду по Реалу помогли ему оформить дубль. Навас и Рамос голы привезли. Или просто решили помочь своей будущей команде
LOpp
LOpp
вчера в 21:22
Это покраснение даже тяжело фингалом назвать
Elliada
Elliada ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:20
Это товарняк. Не важно. Всё равно голы в официальную статистику не попадут
wrathofkillx
wrathofkillx ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:20
на усмотрение предвзятого если только
очевидно, что пенальти - нет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:17
Ну ка все хором,разом
крикнуть мы не забудем:
Коли фингал под глазом-
значит пенальти будет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:17
Игровое столкновение - пенальти как говорится на усмотрение судьи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 