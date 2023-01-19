Навас поставил фингал Роналду в матче звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

Экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду получил небольшое повреждение в матче за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против ПСЖ.
В середине первого тайма португалец вступил в верховую борьбу за мяч с вратарем парижан Кейлором Навасом и получил от него рукой по лицу. В результате на лице Роналду появился синяк.
Рефери усмотрел в поведении Наваса нарушение правил и назначил пенальти, с которого Роналду сравнял счет (1:1).
Отметим, что раньше Навас, как и Роналду, выступал за мадридский «Реал».
Данное "ЧП" лишний раз заставляет задуматься о травмоопасности взаимоотношений вратаря и нападающего.
И в этой связи можно вспомнить рекорд Роналду удара головой по мячу - сфера находилась на высоте 293 см. Диаметр круглого 22 см.
Рост Роналду 185 см. 293 - 185 = 108 + 22 =130см. (как минимум, поскольку удар наносился сверху вниз по касательной...)
Итого: выпрыгнул приблизительно на 130 см.
Данное "ЧП" лишний раз заставляет задуматься о травмоопасности взаимоотношений вратаря и нападающего.
И в этой связи можно вспомнить рекорд Роналду удара головой по мячу - сфера находилась на высоте 293 см. Диаметр круглого 22 см.
Рост Роналду 185 см. 293 - 185 = 108 + 22 =130см. (как минимум, поскольку удар наносился сверху вниз по касательной...)
Итого: выпрыгнул приблизительно на 130 см.
очевидно, что пенальти - нет
очевидно, что пенальти - нет
крикнуть мы не забудем:
Коли фингал под глазом-
значит пенальти будет!
крикнуть мы не забудем:
Коли фингал под глазом-
значит пенальти будет!