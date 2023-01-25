Рак не приговор. Игроки, победившие страшную болезнь

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вчера, 12:15

Себастьян Аллер — один из героев 2022 года.

Рак не оказал пагубного влияния на карьеру Аллера

Летом 2022-го «Боруссия» приобрела у «Аякса» ивуарийского форварда Себастьяна Аллера, призванного заменить ушедшего Эрлинга Холанда. Трансфер казался очень разумным, ведь Аллер показывал достаточно высокий уровень футбола в Голландии, а до переезда в Англию был очень хорош в «Айнтрахте».

Спустя небольшой промежуток времени после сделки у ивуарийца обнаружили злокачественную опухоль яичек. Футбольная составляющая в этот момент отошла на второй план. Благо, болезнь была обнаружена на ранних стадиях, из-за чего восстановление протекало без осложнений. «Боруссия» не форсировала возвращение нападающего, но, по предварительным прогнозам, он должен был вернуться в том же сезоне.

Себастьян прошел курс химиотерапии, перенес две операции, вторая из них была в ноябре. Немецкий футбол вернулся 22 января, и к игре против «Аугсбурга» Аллер уже был в полной боевой готовности, ведь за 10 дней до этого он успел отличиться хет-триком в товарищеском матче с «Базелем».

Аллер пропустил лишь половину сезона, несмотря на столь серьезное заболевание. Недуг в прошлом, а впереди остаток сезона, в котором «Боруссии» вместе со своим дебютантом предстоит борьба за еврокубковую зону — сейчас «шмели» находятся на 7-м месте в Бундеслиге, но до второй строчки лишь 4 очка и матч в запасе.

В финал Лиги чемпионов сразу после больничной койки — Эрик Абидаль

В марте 2011 года врачи «Барселоны» обнаружили у левого защитника злокачественную опухоль печени. Прошло лишь несколько дней между обнаружением заболевания и удалением опухоли. Однако ремиссия была недолгой, и в начале 2012-го выяснилось, что Эрику потребуется трансплантация печени.

Узнав об этом, правый защитник «Барселоны» Дани Алвес вполне всерьез предлагал свою помощь, но француз ответил отказом: «Он совсем не шутил, но я бы никогда не смог принять это предложение. У него тоже есть семья и карьера». В итоге донором стал двоюродный брат Эрика.

После удаления опухоли защитник успел принять участие в победном финале Лиги чемпионов 2011 года, где провел на поле 80 минут, несмотря на то что после первой операции прошел лишь 71 день.

Восстановление после ремиссии протекало хуже, но Абидаль все же вернулся на поле, хотя врачи предполагали, что он завершит карьеру. 6 апреля 2013 года Эрик окончательно вернулся в футбол, выйдя на 70-й минуте матча против «Мальорки». Летом того же года он перебрался в «Монако», где делал первые большие шаги, а спустя еще год — в «Олимпиакос». В Греции Эрик завершил карьеру.

«Болезнь позволила стать лучше как человеку» — Франческо Ачерби

В июле 2014 года во время предсезонного медицинского обследования в «Сассуоло» у центрального защитника Франческо Ачерби был обнаружен рак яичек. Не прошло и трех дней, как была сделана операция, чтобы удалить опухоль. Уже в сентябре того же года Франческо вернулся на поле в игре против «Милана».

После одного из матчей итальянца отправили на допинг-тест, где был обнаружен гонадотропин — гормон, использующийся в ходе лечения рака яичек. Гонадотропин является запрещенным веществом, но он может являться реакцией организма на появление опухоли. Ачерби заявил, что ничего не употреблял, а значит, рак вернулся.

К счастью, и в этот раз все обошлось. Франческо во второй раз победил страшный недуг и весной 2014-го вернулся на футбольное поле. За «Сассуоло» он сыграл 157 игр, успел перейти в «Лацио», где принял участие в 135 матчах, а летом 2022 года в возрасте 34 лет перебрался в миланский «Интер», где является основным игроком.

Болезнь, обнаруженная благодаря стыку на поле — Хонас Гутьеррес

В матче между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» в 2013 году произошел рядовой стык, коих в футболе бывает очень много. Борясь за мяч, Бакари Санья попал в пах Хонасу. Боль после столкновения не утихала, и игрок отправился на медицинское обследование, которое выявило рак яичек. Долгое время аргентинец скрывал заболевание от клуба, чтобы не прерывать карьеру.

Гутьеррес боролся с болезнью самостоятельно, но все же терапия пагубно влияла на его форму, что привело к уменьшению игрового времени. Вскоре рак распространился и на другие части тела. Тогда Хонас объявил о болезни в клубе и отправился на химиотерапию. К ноябрю 2014 года он излечился, а в марте 2015 года вышел за «сорок» на поле. Летом того же года «Ньюкасл» продал аргентинца в «Депортиво», известив игрока по телефону.

«Думаю, гораздо лучше решать вопросы лично, лицом к лицу, а не по телефону. После подобного я стал думать, что клубу вообще нет дела. Я провел в „Ньюкасле“ 7 лет, всегда выкладывался на все 100%. Я пропустил всего 18 месяцев из-за своей болезни», — заявил Гутьеррес после ухода из стана «сорок».

Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл» из-за дискриминации по инвалидности и выиграл дело. Карьеру Хонас завершил лишь в прошедшем году в возрасте 39 лет.

И опухоль мозга не преграда — Хайко Херрлих

Проблемы нападающего дортмундской «Боруссии» Хайко Херрлиха возникли из-за синусита, который часто его беспокоил в 2000 году. Из-за чего пришлось отправиться на операцию. Через пару месяцев Хайко почувствовал неладное, ему казалось, что глаза его подводят:

«Если я вступал в верховое единоборство, мяч приземлялся в 4-5 метрах позади меня», — рассказывал страйкер.

До начавшихся проблем Хайко был игроком высокого класса. На тренировках команды Херрлих не попадал по мячу, потому что у него двоилось в глазах. В городской больнице ничего не обнаружили — с глазами все было в порядке, но игрока отправили в неврологическое отделение на МРТ головного мозга, где и обнаружили опухоль.

Врачи в один голос твердили, что ни о каком возвращении в спорт не может быть и речи. Главная задача — остаться в живых. Герминома в мозгу Хайко была маленькой, но очень опасной, потому что ее клетки имеют свойство быстро распространяться. Единственным шансом было облучение. Вопреки всем прогнозам, пройдя несколько курсов лучевой терапии, нападающий вернулся в большой футбол 15 сентября 2001 года.

На прежний уровень ему выйти не удалось. В 2004 году немец принял решение завершить карьеру и заняться тренерской деятельностью. В качестве наставника он поработал в молодежных командах «Боруссии», «Баварии», а также сборной Германии, после которых поработал главным тренером в основных командах «Байера» и «Аугсбурга».