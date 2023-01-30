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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Дайч возглавил «Эвертон»

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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:12, ред.
физрук физрука. удачи Лэмпсу
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:53
Что-то,у Лэмпорда пошло не так!!!
Вещий
Вещий
вчера в 20:27
Пожелаю ему удачи...может что и получится
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:22
время покажет что и как Какие Победы и не удачи..
66s6hwaavybx
66s6hwaavybx ответ t4jewsbtdsqd (раскрыть)
вчера в 19:14
Это будет очень хорошо!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:32
Мне непонятно. какая разница Гор он или с Горы?)
Главное суть? Мне кажется 333 ближе к истине?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:29
Хочется надеяться что Эвертон всё таки останется в АПЛ. Но ... .
Шуnя771
Шуnя771 ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 18:26
Полностью согласен.
Шуnя771
Шуnя771 ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 18:24
Выскажу сугубо личное мнение. Иногда игра заканчивается логично по науке, "математически", и это лишь в случае если команды играют по спортивному. а вот Эмполи - Торино тоже логично закончилась, потому что так кто то захотел...
shlomo
shlomo
вчера в 18:18
Посмотрим что он сумеет сделать и как выправит ситуацию... удачи!
matrix333
matrix333 ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 18:15
Был задан вопрос, а вы говорите о другом. Знаете почему, потому что не знаете ответа. Для кэфа 1.1 или 1.4 не нужна особая логика. Математики все это просчитывают вместо вас, и насколько я знаю они правы на 98%, когда кэф 1.1-1.4. Но если кэф 40-100, они ошибаются на 98%, и правы на 2%. Вот для этого 2% нужен анализ, чего у многих нет, а такие люди уверенные, самоуверенные, но они делают анализ. Вот например, если Наполи сыграет с Шальке-04, как вы думаете какая команда победит и какая будет разница в кэфах. Скажу - 1.1 - Наполи, 20 - Шальке-04. Шальке-04 победит только в том случае, если Наполи сыграет до их встречи 10 изнурительных матчей, а Шальке-04 - нет. И вот тогда возможно, что победит Шальке-04, ну хотя бы с автобусом - 0:1. А вот математик говорит, что все-таки 1.1 это победа. И какая логика нужна, какая наука нужна для этого?

Милан почему дома проиграл 2:5? Так почему так случилось? ROI не важен, важен + очков, которые ты выиграл.
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:03
Это отличный выбор. Желаю успехов!
1 984
1 984
вчера в 17:50
Зря вы Гор/Не Гор так не любите математику. Анализ нужен в любом случае. Говорю это Вам как человек играющий и на низких, и на высоких коэффициентах, в зависимости от турнирной ситуации в КП, а я анализирую ещё и её. Чтобы быть в плюсе играя на кэфах 1,1 нужно безошибочно поставить 10 раз из 10. Чтобы не уйти в минус играя на 10+ достаточно, чтобы зашла 1 ставка. Анализ нужен и там, и там. Реальным показателем успешности/неуспешности является возврат инвестиций (ROI) и рассчитан он должен быть на большое количество ставок (не менее 100). И в Вашем случае нужно брать ROI не лучшего, а средний по всем вашим аккаунтом. И я не уверен, что там будет +.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:45
Скорее всего неудачи ему не избежать.
протон
протон
вчера в 17:38
Ну по сравнению с бедным Бернли для него это апгрейд, еще и состав гораздо лучше. Надеюсь сможет не только дуболомный футбол с такими исполнителями поставить, судя по его интервью он шарит в тактике, может раньше просто не хватало тонких игроков.
t4jewsbtdsqd
t4jewsbtdsqd
вчера в 17:32
Он и выведет ирисок в чемпионшип
Гость
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