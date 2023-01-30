Дайч возглавил «Эвертон»

Английский «Эвертон» объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Шон Дайч.
Напомним, что недавно с поста наставника «ирисок» был уволен Фрэнк Лэмпард. «Эвертон» сейчас идет в зоне вылета АПЛ.
Английский «Эвертон» объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Шон Дайч.
Напомним, что недавно с поста наставника «ирисок» был уволен Фрэнк Лэмпард. «Эвертон» сейчас идет в зоне вылета АПЛ.
Главное суть? Мне кажется 333 ближе к истине?
Главное суть? Мне кажется 333 ближе к истине?
Милан почему дома проиграл 2:5? Так почему так случилось? ROI не важен, важен + очков, которые ты выиграл.
Милан почему дома проиграл 2:5? Так почему так случилось? ROI не важен, важен + очков, которые ты выиграл.