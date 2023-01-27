«Аякс» уволил главного тренера

«Аякс» расстался с главным тренером Альфредом Шройдером.
Причины — много потерянных очков и отсутствие развития команды. Контракт специалиста действовал до 30 июня 2024 года.
Амстердамский клуб занимает 5-е место в чемпионате Нидерландов после 18 матчей, имея в активе 34 очка.
Есть идея, как связаться в реале ?
Есть идея, как связаться в реале ?
( Петер Бош, Марсель Кейзер, Эрик Тен Хаг, Алфред Средер....), Зидан следующий)
А если без шуток, то такого Аякса я не помню.... смотрел игру прошлого тура против Фейеноорда, так там Аякс просто отскочил! Столько моментов игроки Фейеноорда упустили.... так что отставка назревала
( Петер Бош, Марсель Кейзер, Эрик Тен Хаг, Алфред Средер....), Зидан следующий)
А если без шуток, то такого Аякса я не помню.... смотрел игру прошлого тура против Фейеноорда, так там Аякс просто отскочил! Столько моментов игроки Фейеноорда упустили.... так что отставка назревала
В Шальке может быть и да. Но в Спартаке и Лейпциге он ставил атакующий футбол, благо исполнители позволяли.
У Аякса чуть ли не самый сильный состав в Эредвайс сейчас, поэтому сам Бог велел играть с позиции силы.
В Шальке может быть и да. Но в Спартаке и Лейпциге он ставил атакующий футбол, благо исполнители позволяли.
У Аякса чуть ли не самый сильный состав в Эредвайс сейчас, поэтому сам Бог велел играть с позиции силы.
Настало время и в этой рубрике мне отметиться.))
Скоро год пройдёт, как я на этом ресурсе. С кем то завёл отношения, с другими не нашёл общего языка (как по причине собственного вспыльчивого нрава, так и отсутствия ответного желания собеседника), кого то упустил из хороших потенциальных оппонентов..., однако до сих пор (в силу личного отношения) не разобрался в КП, - в его сути и смысле участия.
Никого не хочу обидеть, но по мне авторитет и желание поговорить с юзером строятся не на угадалках, а на его мыслях о футболе, способах их выражения и чувстве юмора. Поэтому здешние баталии, в которые люди вкладывают столько души и рвения, мне непонятны.
Имея практически ежедневно от комментов максимальное количество баллов, с одного аккаунта, делаю ставку на результат тех или иных матчей. Иногда попадаю, иногда нет..., однако никогда не ставлю самоцелью выиграть во что бы то ни стало, кого то там победить, обогнать и т.д. Может быть это, с одной стороны и неправильно, согласен, но так загоняться по этой теме, как некоторые..., ну не знаю.
По мне так лучше провести хороший диалог - дискуссию, нежели доказывать свою "профпригодность" в деле, где фарт - 99,9 % (утрировано).
Поэтому всем желаю следующего: делайте ставки, играйте, но не забывайте, что общение - наше всё.
Настало время и в этой рубрике мне отметиться.))
Скоро год пройдёт, как я на этом ресурсе. С кем то завёл отношения, с другими не нашёл общего языка (как по причине собственного вспыльчивого нрава, так и отсутствия ответного желания собеседника), кого то упустил из хороших потенциальных оппонентов..., однако до сих пор (в силу личного отношения) не разобрался в КП, - в его сути и смысле участия.
Никого не хочу обидеть, но по мне авторитет и желание поговорить с юзером строятся не на угадалках, а на его мыслях о футболе, способах их выражения и чувстве юмора. Поэтому здешние баталии, в которые люди вкладывают столько души и рвения, мне непонятны.
Имея практически ежедневно от комментов максимальное количество баллов, с одного аккаунта, делаю ставку на результат тех или иных матчей. Иногда попадаю, иногда нет..., однако никогда не ставлю самоцелью выиграть во что бы то ни стало, кого то там победить, обогнать и т.д. Может быть это, с одной стороны и неправильно, согласен, но так загоняться по этой теме, как некоторые..., ну не знаю.
По мне так лучше провести хороший диалог - дискуссию, нежели доказывать свою "профпригодность" в деле, где фарт - 99,9 % (утрировано).
Поэтому всем желаю следующего: делайте ставки, играйте, но не забывайте, что общение - наше всё.