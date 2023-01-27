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«Аякс» уволил главного тренера

вчера, 09:19

«Аякс» расстался с главным тренером Альфредом Шройдером.

Причины — много потерянных очков и отсутствие развития команды. Контракт специалиста действовал до 30 июня 2024 года.

Амстердамский клуб занимает 5-е место в чемпионате Нидерландов после 18 матчей, имея в активе 34 очка.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 05:53, ред.
34-38, если выгорит, значить выгорит.
monah-10
monah-10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 05:52
Попробую, кивишка, 903-381, последние в следующем сообщении.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 00:35
По нашим делам. Писал вам просьбу (причём неоднократно) прописать номер карты (телефона) в вашем акке ( на время). Мой коммент сразу удаляется модерами.
Есть идея, как связаться в реале ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Как в Спартаке он ставил атакующий футбол ? Практически все матчи выигрывали на контратаках . Это экономило силы . Не зря же мы вытащили 7 матчей ,пропустившими первыми . Поэтому Тиль с его средненькой скоростью Тедеско и не устроил . Если бы играли в атаку , Гуус был бы первым парнем на деревне .
DXTK
DXTK
вчера в 15:54
Распродали игроков а теперь что то от тренера хотят
monah-10
monah-10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:33
Ну не знаю, по последней нашей с вами переписке, что то не соответствует мною прочитаное. Я знаю, вы знаете о чем это я. Другим знать не важно.
Zak11
Zak11
вчера в 14:57
После ухода Тен Хага Аякс начал деградировать
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:51
Внимание! Открыта вакансия на должность главного тренера в Амстердамский Аякс! Основные критерии являются опыт работы главным тренером, и лысина!
( Петер Бош, Марсель Кейзер, Эрик Тен Хаг, Алфред Средер....), Зидан следующий)
А если без шуток, то такого Аякса я не помню.... смотрел игру прошлого тура против Фейеноорда, так там Аякс просто отскочил! Столько моментов игроки Фейеноорда упустили.... так что отставка назревала
makkie
makkie ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:40
Не сказал бы, что Тедеско играет от обороны.
В Шальке может быть и да. Но в Спартаке и Лейпциге он ставил атакующий футбол, благо исполнители позволяли.
У Аякса чуть ли не самый сильный состав в Эредвайс сейчас, поэтому сам Бог велел играть с позиции силы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:41
Тедеско играет от обороны . Для Аякса это не подойдёт .
dok66
dok66
вчера в 12:47
Раньше еще надо было это сделать . Аякс никакой , от слова "совсем" .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:38
А когда то....)
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:19
Слуцкий как раз подъедет !
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 11:13
После ухода Тен Хага Аякс вообще никакой, как будто совсем другая команда.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:09
По голландскому полю он еще не скакал)))
Longless
Longless
вчера в 11:09
А я же думаю, почему это Аякс так плохо играет, забыл что Тен Хаг в МЮ тренирует))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:39
Вымученная ничья с Волендамом переполнила чашу терпения.
makkie
makkie
вчера в 10:27
Тедеско бы в Аякс - уж он бы игру поставил и молодёжь поднатаскал!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:59, ред.
Всем привет и здравия.
Настало время и в этой рубрике мне отметиться.))
Скоро год пройдёт, как я на этом ресурсе. С кем то завёл отношения, с другими не нашёл общего языка (как по причине собственного вспыльчивого нрава, так и отсутствия ответного желания собеседника), кого то упустил из хороших потенциальных оппонентов..., однако до сих пор (в силу личного отношения) не разобрался в КП, - в его сути и смысле участия.
Никого не хочу обидеть, но по мне авторитет и желание поговорить с юзером строятся не на угадалках, а на его мыслях о футболе, способах их выражения и чувстве юмора. Поэтому здешние баталии, в которые люди вкладывают столько души и рвения, мне непонятны.
Имея практически ежедневно от комментов максимальное количество баллов, с одного аккаунта, делаю ставку на результат тех или иных матчей. Иногда попадаю, иногда нет..., однако никогда не ставлю самоцелью выиграть во что бы то ни стало, кого то там победить, обогнать и т.д. Может быть это, с одной стороны и неправильно, согласен, но так загоняться по этой теме, как некоторые..., ну не знаю.
По мне так лучше провести хороший диалог - дискуссию, нежели доказывать свою "профпригодность" в деле, где фарт - 99,9 % (утрировано).

Поэтому всем желаю следующего: делайте ставки, играйте, но не забывайте, что общение - наше всё.
lotsman
lotsman
вчера в 09:46
Расстаться, расстались, а кто займёт его место?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:41
Ничья всего на 1 очко лучше поражения, а их у Аякса вроде 6 штук подряд...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 09:34
Шройдер натворил делов, увольнение закономерно. Видимо, теперь придет Питер Бош.
rtj4qe7n9aym
rtj4qe7n9aym
вчера в 09:32
Пятое место Аякса в Эредивизии полюбасу ни в какие ворота не лезет
3ja59fkdukny
3ja59fkdukny
вчера в 09:28
Сразу как-то не потянул он в Аяксе
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