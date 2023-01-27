«Аякс» уволил главного тренера

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вчера, 09:19

«Аякс» расстался с главным тренером .

Причины — много потерянных очков и отсутствие развития команды. Контракт специалиста действовал до 30 июня 2024 года.

Амстердамский клуб занимает 5-е место в чемпионате Нидерландов после 18 матчей, имея в активе 34 очка.