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Коло Туре уволен с поста главного тренера «Уигана»

вчера, 23:28

Коло Туре уволен с поста главного тренера клуба «Уиган Атлетик».

Специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, его соглашение с клубом было рассчитано на 3,5 года. Под руководством рулевого «латикс» провели 9 матчей, в которых потерпели 6 поражений и 3 раза сыграли вничью.

«Уиган» занимает последнее место в Чемпионшипе.

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Все комментарии
vsy7vnys8g4c
vsy7vnys8g4c
сегодня в 03:53
Две новости в одной, даже можно сказать три новости.
Первая: Коло Туре тренер.
Вторая: Тренера Коло Туре уволили из «Уиган Атлетик».
Третья: Коло Туре был тренером «Уиган Атлетик».
2yt8snsbvn64
2yt8snsbvn64
сегодня в 02:40
Это галимый разизм, надо братцу Яяше срочно впрягаться
протон
протон
сегодня в 00:17
Все понимаю, но разве 9 матчей - это показатель? При этом - два матча были в кубке (ничья и переигровка). Мутная история какая-то.
Гость
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