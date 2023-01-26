Коло Туре уволен с поста главного тренера «Уигана»

Коло Туре уволен с поста главного тренера клуба «Уиган Атлетик».
Специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, его соглашение с клубом было рассчитано на 3,5 года. Под руководством рулевого «латикс» провели 9 матчей, в которых потерпели 6 поражений и 3 раза сыграли вничью.
«Уиган» занимает последнее место в Чемпионшипе.
Первая: Коло Туре тренер.
Вторая: Тренера Коло Туре уволили из «Уиган Атлетик».
Третья: Коло Туре был тренером «Уиган Атлетик».
Первая: Коло Туре тренер.
Вторая: Тренера Коло Туре уволили из «Уиган Атлетик».
Третья: Коло Туре был тренером «Уиган Атлетик».