Коло Туре уволен с поста главного тренера «Уигана»

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вчера, 23:28

уволен с поста главного тренера клуба «Уиган Атлетик».

Специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, его соглашение с клубом было рассчитано на 3,5 года. Под руководством рулевого «латикс» провели 9 матчей, в которых потерпели 6 поражений и 3 раза сыграли вничью.

«Уиган» занимает последнее место в Чемпионшипе.