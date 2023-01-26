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Экс-игрок «Эвертона» возглавил клуб, чьи заслуги признаны ООН

вчера, 20:59

Бывший футболист «Эвертона» Данкан Фергюсон возглавил «Форест Грин Роверс», выступающий в английской Лиге 1.

Команда на данный момент замыкает таблицу первенства. Это первая работа шотландца в качестве главного тренера на постоянной основе. Ранее он трудился в тренерском штабе «ирисок», а также исполнял обязанности наставника команды.

Ранее ФИФА и ООН признали этот клуб самым «зеленым» в мире. В 2017 году «Форест Грин Роверс» стал первой спортивной командой мира с нулевым выбросом углерода. Клуб активно использует технологии возобновляемой энергии, болельщикам, игрокам и персоналу «зеленых дьяволов» подают веганские блюда.

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протон
протон
сегодня в 00:25
Смешно что Челси не надо продавать игроков из-за ФФП)))
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