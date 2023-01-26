Экс-игрок «Эвертона» возглавил клуб, чьи заслуги признаны ООН

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вчера, 20:59

Бывший футболист «Эвертона» возглавил «Форест Грин Роверс», выступающий в английской Лиге 1.

Команда на данный момент замыкает таблицу первенства. Это первая работа шотландца в качестве главного тренера на постоянной основе. Ранее он трудился в тренерском штабе «ирисок», а также исполнял обязанности наставника команды.