Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Первая лига 2022/2023

«Рубин» объявил о назначении Уткульбаева главным тренером

Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:44
Для начала надо научиться выговаривать его фамилию.
112910415
112910415
вчера в 20:52
если деньги не кончатся, справится !
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:17
Желаю выйти в РПЛ!
chromage
chromage ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Пока 3 матча под его руководством - 3 победы. Над Крыльями конечно на сборах, но все-таки клуб РПЛ. Так что рано вы его "списали" ) думаю, надо посмотреть еще. Из дополнительных плюсов он вообще "рубиновый" с первого дня в футболе. В СДЮШОР "Рубин" и вовсе начинал в детстве. Играл за Нефтехимик и Рубин. Тренировал "Рубин-2" и молодежный "Рубин". Если брать "в доску" своего то пожалуй лучше и не найти.
shlomo
shlomo
вчера в 17:17
Похоже за выход в РПЛ Рубин бороться не будет... жаль болельщиков.
8dpstsyzhgq3
8dpstsyzhgq3
вчера в 17:04
Самое трудное время для команды желаем с Божьей помощью подняться выше
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:13
Посмотрим сможет ли он вернуть Рубин в элиту. Как по мне руководство пошло по пути, что главное не навредить и не поломать того что есть,тк денег потратили под селекцию перед сезоном не малые (что бы там Лёня не говорил в оправдание). Большая вероятность, что он же останется главным до лета. Есть достаточный опыт работы в Первой лиге, но успешность оценивать не возьмусь. Для многих его казанские корни - ключевое...

Ну а так что, решили закрепится в первой лиги похоже...) человек из из своих, на вряд ли сможет перестроить и встряхнуть клуб, заставить бегать этот пиломатериал и точно не сможет требовать от своих назначенцев, нужных трансферов и много чего ещё. Вангую что следующий сезон Рубин останется в первой лиги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:05
Посмотрим что из этого получится у Рубина.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 