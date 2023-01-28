«Рубин» объявил о назначении Уткульбаева главным тренером

«Рубин» утвердил Юрия Уткульбаева в должности главного тренера команды.
Контракт с 53-летним специалистом подписан до конца сезона.
Уткульбаев был исполняющим обязанности главного тренера с 15 ноября 2022 года.
«Рубин» утвердил Юрия Уткульбаева в должности главного тренера команды.
Контракт с 53-летним специалистом подписан до конца сезона.
Уткульбаев был исполняющим обязанности главного тренера с 15 ноября 2022 года.
Ну а так что, решили закрепится в первой лиги похоже...) человек из из своих, на вряд ли сможет перестроить и встряхнуть клуб, заставить бегать этот пиломатериал и точно не сможет требовать от своих назначенцев, нужных трансферов и много чего ещё. Вангую что следующий сезон Рубин останется в первой лиги.
Ну а так что, решили закрепится в первой лиги похоже...) человек из из своих, на вряд ли сможет перестроить и встряхнуть клуб, заставить бегать этот пиломатериал и точно не сможет требовать от своих назначенцев, нужных трансферов и много чего ещё. Вангую что следующий сезон Рубин останется в первой лиги.