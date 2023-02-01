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Квинси Промес предстал в новом образе

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Ironigor
Ironigor
01 февраля в 19:09
Квинси Промес предстал в новом образе !)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 февраля в 18:22
Прикольный причесон и прикольная японская футболочка .То , что надо . )))
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
01 февраля в 17:51
Скоро сменит образ на купола на спине
shur
shur ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (комментарий удален) (раскрыть)
01 февраля в 17:20
..."паенька", губки надул, сама невинность!
lotsman
lotsman
01 февраля в 17:10
Маскировка не поможет, всё равно вычислят.))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
01 февраля в 16:56, ред.
Квинси на ферме корову доил.
Доил до того, что пальцы скрутил.
Заснув от труда и парного молока.
Корова слизала ему волоса.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 февраля в 16:25
Преступник поменял образ.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
01 февраля в 16:24
Это вы серьёзно?
Я понимаю, что в последнее время, а особенно в январе месяце не иначе как цирк конкурс прогнозов не назовёшь и как то администрации реагировать надо, но изменить стартовый капитал с 1000 на 100 это что?
Типа вы всех услышали и решили пойти навстречу и сделать конкурс лучше?
А вы можете мне непонятливому объяснить, что от этого измениться?
Мне лично особо без разницы, но это скорее всего удар по тем пользователям, кто делает ставки на небольшой коэффициент и надеется как раз на свой прогноз и расчёт какой может быть результат. А армии клонов тысяча больше, тысяча меньше без разницы, вы только посмотрите сколько у них ставок по 1000 проигранных.
Если вы хотите реально улучшить конкурс, то вы лучше думайте как найти выход из сложившейся ситуации, а не облегчайте жизнь клонам.
ВаняLOVE
ВаняLOVE
01 февраля в 15:58
То-есть, в ряду "нормальных" мужиков ожидается пополнение в ближайшем будущем?
Capral
Capral ответ ВаняLOVE (раскрыть)
01 февраля в 15:58
Первоначально, тоже так подумал...
kcf5svr6wmwh
kcf5svr6wmwh ответ ВаняLOVE (раскрыть)
01 февраля в 15:57
Это ещё может быть позднее
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ВаняLOVE (раскрыть)
01 февраля в 15:56
Как там говорил Кокорин про нормальных мужчин?))
Futurista
Futurista
01 февраля в 15:48, ред.
Агент "Антоха"...задание: лидер голландского крыла BLM...пароль: Я вашу радугу шатал...ответ: Заднеприводных машин нет, остались только с передним приводом...
ВаняLOVE
ВаняLOVE
01 февраля в 15:45
А я думал сейчас в полосатой робе появится
memphis
memphis
01 февраля в 15:45
Маскировка включена
arsworld
arsworld ответ Варвар7 (раскрыть)
01 февраля в 15:42
Это репчик, нигга.
Варвар7
Варвар7
01 февраля в 15:40
Гангста - рэп!
Ironigor
Ironigor
01 февраля в 15:38, ред.
Так себе, смена имиджа.
Скрывается от нидерландского правосудия !))
Capral
Capral
01 февраля в 15:35
Скрывается от правосудия- сменил облик... Хитрец.
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