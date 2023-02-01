Квинси Промес предстал в новом образе !)

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сменил имидж.
Фотографию опубликовала пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
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Доил до того, что пальцы скрутил.
Заснув от труда и парного молока.
Корова слизала ему волоса.
Доил до того, что пальцы скрутил.
Заснув от труда и парного молока.
Корова слизала ему волоса.
Я понимаю, что в последнее время, а особенно в январе месяце не иначе как цирк конкурс прогнозов не назовёшь и как то администрации реагировать надо, но изменить стартовый капитал с 1000 на 100 это что?
Типа вы всех услышали и решили пойти навстречу и сделать конкурс лучше?
А вы можете мне непонятливому объяснить, что от этого измениться?
Мне лично особо без разницы, но это скорее всего удар по тем пользователям, кто делает ставки на небольшой коэффициент и надеется как раз на свой прогноз и расчёт какой может быть результат. А армии клонов тысяча больше, тысяча меньше без разницы, вы только посмотрите сколько у них ставок по 1000 проигранных.
Если вы хотите реально улучшить конкурс, то вы лучше думайте как найти выход из сложившейся ситуации, а не облегчайте жизнь клонам.
Я понимаю, что в последнее время, а особенно в январе месяце не иначе как цирк конкурс прогнозов не назовёшь и как то администрации реагировать надо, но изменить стартовый капитал с 1000 на 100 это что?
Типа вы всех услышали и решили пойти навстречу и сделать конкурс лучше?
А вы можете мне непонятливому объяснить, что от этого измениться?
Мне лично особо без разницы, но это скорее всего удар по тем пользователям, кто делает ставки на небольшой коэффициент и надеется как раз на свой прогноз и расчёт какой может быть результат. А армии клонов тысяча больше, тысяча меньше без разницы, вы только посмотрите сколько у них ставок по 1000 проигранных.
Если вы хотите реально улучшить конкурс, то вы лучше думайте как найти выход из сложившейся ситуации, а не облегчайте жизнь клонам.
Скрывается от нидерландского правосудия !))
Скрывается от нидерландского правосудия !))