«Спартак» в следующем сезоне будет выступать в форме от Joma

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сегодня, 13:23

«Спартак» в сезоне-2023/24 будет играть в форме от испанской фирмы Joma. Москвичи также вели переговоры с Errea и Puma, но в итоге было принято решение отдать предпочтение производителю из Толедо.

Joma из-за небольшого количества времени до начала нового сезона не может предоставить «красно-белым» большого количества эксклюзивных моделей экипировки, хотя клуб, безусловно, в этом заинтересован. Пока клубу придётся выбирать домашний и гостевой комплекты из имеющейся линейки шаблонов.

Третий комплект формы будет эксклюзивным. Его также готов представить технический спонсор.