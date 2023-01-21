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«Спартак» в следующем сезоне будет выступать в форме от Joma

сегодня, 13:23

«Спартак» в сезоне-2023/24 будет играть в форме от испанской фирмы Joma. Москвичи также вели переговоры с Errea и Puma, но в итоге было принято решение отдать предпочтение производителю из Толедо.

Joma из-за небольшого количества времени до начала нового сезона не может предоставить «красно-белым» большого количества эксклюзивных моделей экипировки, хотя клуб, безусловно, в этом заинтересован. Пока клубу придётся выбирать домашний и гостевой комплекты из имеющейся линейки шаблонов.

Третий комплект формы будет эксклюзивным. Его также готов представить технический спонсор.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:16
А мне HUMMEL больше по душе . Но .......
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:40
Форма от "Гоша" (если буквы перевернуть).
Zak11
Zak11
сегодня в 14:18
Интересно почему с Пумой не договорились
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:46
Не особо важно от какой фирмы спортивная форма - главное , что бы игровая форма была в порядке.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:29
Через посредника и параллельный импорт скорее всего заказ, поэтому и стандарт.
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