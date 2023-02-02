Стало известно, с кем «Реал» не планирует продлевать контракт

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сегодня, 17:43

Стало известно, какие игроки «Реала» могут продлить соглашение с клубом.

На данный момент контракт со «сливочными» заканчивается у , , , , и .

Продление договора Крооса с коллективом из Мадрида зависит от самого немца, он может завершить карьеру после нынешнего сезона. Начо предложили контракт на 1 год, если он его не примет, то летом уйдет из команды. Диас точно покинет «Реал» — ему новое соглашение предлагать не планируют. Решение по Модричу, Себальосу и Асенсио будет принято позднее.

Ранее стало известно возможное будущее нападающего клуба из Мадрида Карима Бензема.