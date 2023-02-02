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Стало известно, с кем «Реал» не планирует продлевать контракт

сегодня, 17:43

Стало известно, какие игроки «Реала» могут продлить соглашение с клубом.

На данный момент контракт со «сливочными» заканчивается у Луки Модрича, Тони Крооса, Марко Асенсио, Мариано Диаса, Даниэля Себальоса и Начо.

Продление договора Крооса с коллективом из Мадрида зависит от самого немца, он может завершить карьеру после нынешнего сезона. Начо предложили контракт на 1 год, если он его не примет, то летом уйдет из команды. Диас точно покинет «Реал» — ему новое соглашение предлагать не планируют. Решение по Модричу, Себальосу и Асенсио будет принято позднее.

Ранее стало известно возможное будущее нападающего клуба из Мадрида Карима Бензема.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 20:13
Начо уж точно надо продлить минимум на 3 года.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 19:46
Самой большой ошибкой будет если не продлят контракт с Начо. Других можно заменить а Начо нет. Редко видел футболистов уровня Начо который сидит на скамейке столько лет не жалуясь но в любое время заменяет любого защитника в трудные моменты для клуба
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:45
Луку сватают в СА за приличные деньги, а если поторгуется и больше получит...
За его спиной трое детей, года, жена... и лишними двадцать - тридцать лямов не будут...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:43
Перес не горячится?
На место Карима кого привез, стреляющего? Дзюбу?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:22
Модрича надо продлевать!
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