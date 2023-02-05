Хави Симонс продлит контракт с ПСВ

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сегодня, 10:44

Полузащитник продлит соглашение с ПСВ .

Ранее игрок выступал за ПСЖ , но не смог закрепиться в составе, в коллективе из Эйндховена он стал одним из ключевых исполнителей. В контракте Симонса есть опция, при которой парижский клуб может выкупить его обратно за 12 миллионов евро, но игрок склоняется к пролонгации договора со своим нынешним коллективом.