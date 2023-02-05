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Хави Симонс продлит контракт с ПСВ

сегодня, 10:44

Полузащитник Хави Симонс продлит соглашение с ПСВ.

Ранее игрок выступал за ПСЖ, но не смог закрепиться в составе, в коллективе из Эйндховена он стал одним из ключевых исполнителей. В контракте Симонса есть опция, при которой парижский клуб может выкупить его обратно за 12 миллионов евро, но игрок склоняется к пролонгации договора со своим нынешним коллективом.

Текущее соглашение Симонса с ПСВ действует до 2027 года, главный тренер команды Руд ван Нистелрой хочет, чтобы игрок продлил договор с клубом.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 11:05
Добра Вам!

Очень многие покинули Соккер и по причине закрытия Лиг. По крайней мере почти вся наша Лига за исключением трех участников ( а было 12) ушли с сайта.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:59
ПСЖ скоро Дзюбу пригласит, всех хочет заарканить...
Гость
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