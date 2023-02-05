Хави Симонс продлит контракт с ПСВ

Полузащитник Хави Симонс продлит соглашение с ПСВ.
Ранее игрок выступал за ПСЖ, но не смог закрепиться в составе, в коллективе из Эйндховена он стал одним из ключевых исполнителей. В контракте Симонса есть опция, при которой парижский клуб может выкупить его обратно за 12 миллионов евро, но игрок склоняется к пролонгации договора со своим нынешним коллективом.
Текущее соглашение Симонса с ПСВ действует до 2027 года, главный тренер команды Руд ван Нистелрой хочет, чтобы игрок продлил договор с клубом.
Очень многие покинули Соккер и по причине закрытия Лиг. По крайней мере почти вся наша Лига за исключением трех участников ( а было 12) ушли с сайта.
Очень многие покинули Соккер и по причине закрытия Лиг. По крайней мере почти вся наша Лига за исключением трех участников ( а было 12) ушли с сайта.